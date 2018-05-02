Bakan Eroğlu: Kurdukları ittifak çökecektir (2)

BOLU'YA TERAPİ ORMANI Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde düzenlenen 'Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı' na katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, toplantıda yaptığı konuşma sırasında salonda bulunan orman bölge müdürüne talimat vererek Bolu'da terapi ormanı kurulmasını istedi. Eroğlu, "Dünyanın en güzel terapi ormanı Bolu'da. Kardeşim Tayland'a falan gitmene gerek yok. 1,5 saat sonra buradasın. Helikopter pisti de yaparız oraya" dedi. Eroğlu'nun helikopter pisti sözünün üzerine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 'Havaalanı yapacağız" diyerek seslendi. Bakan Eroğlu ise Başkan Yılmaz'a, "İstanbul’daki havaalanına gidinceye kadar ben buraya geliyorum. Yollar da maşallah Afyon kaymağı gibi oldu" diyerek cevap verdi. Veysel Eroğlu daha sonra çalıştayın yapıldığı otelin bahçesinde kurulan Bolu'nun yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stantları gezdi. Eroğlu, yöresel ürünler hakkında bilgiler aldı. ABANT GÖLÜ'NE 100 BİN BALIK BIRAKILDI Veysel Eroğlu, programının sonunda Abant Gölü'nün endemik türü olan Abant alasını beraberindekilerle birlikte göle bıraktı. Göle toplam 100 bin balık bırakıldı. Eroğlu, "Biz 2004 yılında 54 bin 420 balık, 19 bin kanatlı hayvan bırakırken şimdi Doğa Koruma Milli Parklar bunu çok artırdı. Geçen yıl bir yılda 4 milyon 274 bin balık salmaya başladık" dedi.

