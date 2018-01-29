Bakan Eroğlu: Meksika, yanında terör devleti kursa Amerika, buna razı olur mu?

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Amerika, acaba Meksika, yanında böyle bir terör devleti kursa buna razı olur mu? Kusura bakmasınlar. Bu, bizim bekamız açımızdan fevkalade önemli. Bu konuda kararlıyız" diye konuştu. Bakan Eroğlu, ayrıca tartışmalar nedeniyle iptal edilen Gölcük Tabiat Parkı ihalesi ile ilgili "İptal edildi. Belediye ile konuşup, tekrar yapılıp, yapılmayacağını değerlendireceğiz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, kente yapılan yatırımları ve yapılması planlanan projeleri anlatmak için Bolu'ya geldi. Bakan Eroğlu, ilk olarak Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Eroğlu, daha sonra Bolu Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bolu Valiliği'nde 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

"Kahraman ordumuz, şu anda önemli merkezleri ele geçirdi. Biz, terör örgütünün koridor oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Amerika, acaba Meksika, yanında böyle bir terör devleti kursa buna razı olur mu? Kusura bakmasınlar. Bu, bizim bekamız açımızdan fevkalade önemli bu konuda kararlıyız. Bu mesele, bir beka meselesi. Gönül coğrafyamızın son kalesi, Türkiye'dir. Dolayısıyla ülkemizi dimdik ayakta tutmamız gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapacağız. Kimse bizden bu harekatı sonlandırmamızı istemesin. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu operasyon devam edecek. Bu, oradaki Kürtlere karşı bir operasyon değil. Oradaki Kürtler, bu harekattan çok memnun. Öyle haberler geliyor ki oradaki Kürt kardeşlerimiz 'İyi ki geldiniz' diyor. 'Sizi bekliyorduk. Bu hainlerin, imansızların zulmünden bizi kurtardınız' diyor. Oradaki insanlar, katil; özellikle batının uşağı, ajanı, piyonları. Batı'dan özel silahlı insanlar da geliyor, bunlara destek vermek için; ama kahraman ordumuz, her şeyin üstesinden gelecek güçte ve kuvvettedir. Oraya betonarme kuleler yapmışlar. Gözetleme kuleleri yapmışlar. Bunlar, onların yapabileceği işler değil. Kilis'e oralardan füze gönderiyorlardı. Bunları kim yaptı? Milletimizin takdirine sunuyorum. Bu harekat, büyük bir zaferle neticelenecektir. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Biz, sadece huzur ikliminin oluşması için çalışıyoruz."