Bakan Eroğlu: Meksika, yanında terör devleti kursa Amerika, buna razı olur mu?

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Amerika, acaba Meksika, yanında böyle bir terör devleti kursa buna razı olur mu? Kusura bakmasınlar. Bu, bizim bekamız açımızdan fevkalade önemli. Bu konuda kararlıyız" diye konuştu. Bakan Eroğlu, ayrıca tartışmalar nedeniyle iptal edilen Gölcük Tabiat Parkı ihalesi ile ilgili "İptal edildi. Belediye ile konuşup, tekrar yapılıp, yapılmayacağını değerlendireceğiz" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, kente yapılan yatırımları ve yapılması planlanan projeleri anlatmak için Bolu'ya geldi. Bakan Eroğlu, ilk olarak Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Eroğlu, daha sonra Bolu Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bolu Valiliği'nde 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, şunları söyledi: "Kahraman ordumuz, şu anda önemli merkezleri ele geçirdi. Biz, terör örgütünün koridor oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Amerika, acaba Meksika, yanında böyle bir terör devleti kursa buna razı olur mu? Kusura bakmasınlar. Bu, bizim bekamız açımızdan fevkalade önemli bu konuda kararlıyız. Bu mesele, bir beka meselesi. Gönül coğrafyamızın son kalesi, Türkiye'dir. Dolayısıyla ülkemizi dimdik ayakta tutmamız gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapacağız. Kimse bizden bu harekatı sonlandırmamızı istemesin. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu operasyon devam edecek. Bu, oradaki Kürtlere karşı bir operasyon değil. Oradaki Kürtler, bu harekattan çok memnun. Öyle haberler geliyor ki oradaki Kürt kardeşlerimiz 'İyi ki geldiniz' diyor. 'Sizi bekliyorduk. Bu hainlerin, imansızların zulmünden bizi kurtardınız' diyor. Oradaki insanlar, katil; özellikle batının uşağı, ajanı, piyonları. Batı'dan özel silahlı insanlar da geliyor, bunlara destek vermek için; ama kahraman ordumuz, her şeyin üstesinden gelecek güçte ve kuvvettedir. Oraya betonarme kuleler yapmışlar. Gözetleme kuleleri yapmışlar. Bunlar, onların yapabileceği işler değil. Kilis'e oralardan füze gönderiyorlardı. Bunları kim yaptı? Milletimizin takdirine sunuyorum. Bu harekat, büyük bir zaferle neticelenecektir. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Biz, sadece huzur ikliminin oluşması için çalışıyoruz."'İSTİSMAR EDİLDİ'Bakan Eroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na 25 bungalov, dağ köşkü ve kır gazinosunun yapımı ile ilgili ihalenin iptaline ilişkin soru yöneltilen Eroğlu, şöyle konuştu: "Gölcük'ün içerisinde gölün su toplama alanı içinde bir şey yapılacak sanıldı. Halbuki böyle bir şey değil. Bu konu istismar edildi. Yapılacak şey, özellikle orman evi dediğimiz, ağaç kesmeden yapılacak. Biz, bunu Uludağ'da yaptık. Hiç ağaç kesmedik. Ağaçlar arasında vatandaşların gelip, oturacağı mekanların yapılması isteniyordu. Belediyemiz, ihale yaptı. Bir plan üzerine yapılacaktı. Bütün kurumların görüşünün alındığı bir plan vardı; ama bunu 'ağaç kesilecek, orası mahvedilecek, Gölcük elden çıkacak' gibi bu şekilde kasıt olarak bazı gruplar ele aldı. Biz ona müsaade etmiyoruz. Bunun örnekleri var. Orman köşkü deyince bunlar büyük köşkler sandılar. Buna bungalov diyorlar yani kır evi. Ben, bungalov kelimesini sevmediğim için orman köşkü diye söylemiştim. Köşk dediğimiz öyle büyük köşk değil. 2 odalı içinde tuvaleti yatacak yeri olan ağaçlar arasında küçük evlerdir. Dünyada bunun örnekleri zaten var. Yapacağımız buydu. Belediyemiz bunu iptal etti. Birlikte konuşup karar vereceğiz. Bir tek ağacın kesilmesi söz konusu değil. Gölcük'teki o gölü de tahrip edecek bir alan değil. Oradaki yoğunluk baskısını biraz dışarı atmak için yapıyoruz. Ben geçenlerde geldim. Baktım oturacak yer yok. İğne atsan yere düşmüyor. Sosyal birtakım imkanlar yeterli olmuyor. Oraya insanlar geliyor. Kuyruk oluyor. Gerçekten gelen insanları ağırlamak için böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündüm. Orman içinde sosyal donatılara, tuvaleti, oturacak mekanları, çay içeceği bir yer veya kalacaksa orman içinde küçük bir kır evi ihtiyacı var. Bunu ihtiyaca binaen yapıyoruz."Bakan Eroğlu, ihalenin yeniden yapılıp, yapılmayacağıyla ilgili soruya ise "İhale iptal edildi. Belediye ile konuşup tekrar yapılıp yapılmayacağını değerlendireceğiz" diye yanıt verdi.