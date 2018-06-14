Bakan Eroğlu: Menbiç'te ABD'nin sözünü yerine getirmesi lazım

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Menbiç'le ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptığımız görüşmelerde, Menbiç'ten terör örgütü silahları bırakarak çekilecekti. Bu görüşmeler de devam ediyor. ABD'nin sözünü yerine getirmesi lazım. Söz verdi. Terör örgütünün silahları bırakarak Menbiç'ten çekilmesi lazım" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar merkezde esnaf ziyareti yaparak 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye destek istedi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve teşkilat mensupları ile birlikte esnafı dolaşan Bakan Eroğlu'na vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Bakan Eroğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyerek, birlikte poz verdi.

'İSRAİL'İN UYGULADIĞI VAHŞET'

Bakan Veysel Eroğlu, gezisinde gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 'BM'nin, Filistin halkına koruma talep eden kararı kabul etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusu üzerine Bakan Eroğlu, "Özellikle biz vicdan sahibi devletlerin Birleşmiş Milletler'de temsilcileri durumu görüyor. Orada İsrail'in uyguladığı vahşet. Tam manasıyla mezalim var. Yahudilerin bunu yapmaması lazım. Esasen problem Yahudilerde değil, onların yöneticilerinde. Yöneticiler Siyonizmin etkisiyle orada büyük bir zulüm, imha, yok etme şeklinde gerçekten büyük bir mezalim icra ediyor" dedi.