HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadık (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 00:59 | Son Güncelleme

GAZİANTEP VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis'teki temaslarının ardından Gaziantep'e geçti.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis'teki temaslarının ardından Gaziantep'e geçti. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Eroğlu, Vali Ali Yerlikaya tarafından karşılandı. Makamda kente ilişkin bilgi alan Bakan Eroğlu, "Mazotun yarısını biz veriyoruz ama bazılarının haberi yok. 'Mazotu şuna vereceğim' diyor. Günaydın. Yarısını biz devlet olarak ödüyoruz. Haberi yok. 'Gençlerin, çocukların hastane giderlerini parasız yapacağım.' diyor. Goodmorning ey Muharrem. Yapılan çalışmaları bilmiyorlar” dedi. Eroğlu, kentte temeli atılacak 9 tesisin yatırım tutarının 668 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Milli Mücadele Tabiat Parkı'nın yapım protokolü, Bakan Eroğlu, Vali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalandı. Bakan Eroğlu, valilik ziyaretinin ardından DSİ yatırımlarının toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu, "Türkiye çok büyüyor. Türkiye hükumetimiz döneminde yaklaşık 4 kat büyüdük. Geçen yıl G20 ülkeleri arasında en fazla büyüyen Türkiye’dir. Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar. Güney sınırımızda bir terör devleti kurmak istediler batı bunlara silah veriyor. Oyunun birinci perdesi Fırat Kalkanı'yla suya düştü. İkinci plan Zeytin Dalı Harekatı'yla suya düştü. Planları bitmiyor. Yeni plan Türkiye’yi ekonomik açıdan zora sokmak 24 Haziran'da bu oyunu da bozacağız” diye konuştu.

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından 'Orman Mahallelilerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları'nı dağıtarak Şehreküstü Konakları'nda düzenlenen iftara katıldı.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Hakan Çavuşoğlu: Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacakHakan Çavuşoğlu: Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak
Bakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadık (2)Bakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadık (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...

Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.