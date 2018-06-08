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Bakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadık

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla PKK'lı teröristlerin çanlarına ot tıkadıklarını söyledi.

Bakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadık

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla PKK'lı teröristlerin çanlarına ot tıkadıklarını söyledi.
Kilis'e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valiliği ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, kente ilişkin bilgi aldı. Kilis valiliğini ziyaret eden Bakan Eroğlu, bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Burada açıklama yapan Bakan Eroğlu, geçen 11 Mayıs tarihinde Kilis'te yaşanan sel felaketine değinerek, benzer problemlerin yaşanmaması için baraj inşa edeceklerini belirtti. Suriyeli sığınmacılarla birlikte Kilis'te içme suyunda yetersizlik başladığını ifade eden Eroğlu, "44 yılın en büyük kuraklığını 2017 yılında yaşadık. Esad'ın zulmünden dolayı Suriyeli kardeşlerimiz buraya gelmek zorunda kaldı. Tabi nüfus birden bire artınca ve barajdaki su da yetmemeye başladı. Biz bunu görerek yeni barajlar yapıyoruz. Yukarı Afrin barajından buraya su getireceğiz. Kilis’in böylece su sorununu kökten çözmüş olacağız" dedi.
Zeytin Dalı Harekatı öncesi Kilis'e Suriye'den atılan roketlerle şehit olanları da anan Bakan Eroğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla PKK'nın dize getirildiğini kaydetti. Bakan Eroğlu, "Bunlar dinsiz, hain ve mendebur insanlar. Bazı ülkelerin maşası durumunda olan PKK'yı dize getirmek için gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile onların çanlarına ot tıkadık. Şehit düşen kardeşlerimize gani gani rahmet niyaz ediyorum. Bu insanları buraya kabul etmeseydik Esad tamamını öldürecekti. Çoğu akrabamız, kardeşimiz ve gönül coğrafyamız. Biz de buna asla müsaade edemezdik, dolayısıyla onlara bağrımızı açtık. Onların gelmesiyle ekmeğimiz azalmıyor. Cenab-ı Allah başka yerlerden ne bereketler veriyor. Fakir, fukaraya yardım ederseniz Allah da size bereket ihsan eder" diye konuştu.
Bakan Eroğlu, valilik ziyaretinin ardından kentte yapımı 138 milyon liraya mal olan 4 tesisin 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen topla açılış törenine katılıp, Gaziantep'e geçti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadıkBakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadıkBakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadıkBakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadık

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