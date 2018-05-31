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Bakan Eroğlu: Seçim 2019'da olsaydı güya Türkiye'yi sarsacaklardı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 00:55 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİLERLE İFTAR YAPTI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileriyle iftarda buluştu.

Bakan Eroğlu: Seçim 2019'da olsaydı güya Türkiye'yi sarsacaklardı (2)

ÖĞRENCİLERLE İFTAR YAPTI
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileriyle iftarda buluştu. Afyonkarahisar Belediyesi ile AKÜ Rektörlüğünün ortaklaşa düzenlediği iftar programı AKÜ yemekhanesinde gerçekleşti. İftar programına katılan öğrenciler salona alınırken AKÜ'ye ait güvenlik görevlileri tarafından arandı. Kız öğrencileri ise kendileri gibi öğrenci arkadaşlarının araması dikkati çekti.
SIRAYA GİRİP YEMEĞİNİ KENDİ ALDI
Salona gelişinde Bakan Eroğlu’na Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak eşlik etti. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Eroğlu, öğrencilerle birlikte sıraya geçerek tabldot ile iftar yemeğini kendisi aldı. Daha sonra kendisine ayrılan masa yerine öğrencilerin arasına oturan Eroğlu, iftarını onlarla birlikte açtı.
‘ASIL BÜYÜK HEDEFİNİZ 2053 YILIDIR’
İftarda konuşan Bakan Veysel Eroğlu, üniversite gençliğinden çok büyük beklentilerinin olduğunu söyledi. Gençlere, “Sizler geleceğimizin teminatısınız. Sizlere güveniyoruz” diyen Eroğlu, “İnşallah büyük Türkiye’yi sizler inşa edeceksiniz. Sizlere güveniyoruz. Malumunuz üzere cumhurbaşkanımız 3 büyük hedef gösterdi. Bunlardan birinci hedef cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında Türkiye’yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşımak. Bunun için gençler hazır mısınız? İnşallah sizlerin asıl büyük hedefiniz, 2053 yılında İstanbul’un fethinin 600’üncü yılında şanlı bayrağımızı daha da zirveye taşıyacaksınız. İnşallah 2053’e de hazır olacaksınız. Tabii yeni doğanların ve doğacakların da 2071 hedefleri var” dedi.
‘YEMİNLE SÖYLÜYORUM ONLARI GEÇECEĞİZ’
Ülke genelinde yoğun bir çalışma programı yaptığını anlatan Eroğlu, gençlerin kendisine büyük bir enerji verdiğini vurguladı. Bakan Eroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:
“İnşallah büyük bir Türkiye’ye, küresel bir güç için hep birlikte gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? İngiltere’yi, Almanya’yı, Fransa’yı geçmeye hazır mıyız? Yeminle söylüyorum onları geçeceğiz. Çünkü biz yükselişteyiz. Onlar inişte. Allah’ın izniyle ve yardımıyla bu milletten yana. O bakımdan merak etmeyin Allah’ın izniyle başaracağız.”
Konuşmanın ardından öğrenciler, Bakan Eroğlu’na İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda Terkos Gölü kenarında çekilen bir fotoğrafını hediye etti.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bakan Eroğlu: Seçim 2019'da olsaydı güya Türkiye'yi sarsacaklardı (2)Bakan Eroğlu: Seçim 2019'da olsaydı güya Türkiye'yi sarsacaklardı (2)Bakan Eroğlu: Seçim 2019'da olsaydı güya Türkiye'yi sarsacaklardı (2)Bakan Eroğlu: Seçim 2019'da olsaydı güya Türkiye'yi sarsacaklardı (2)

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