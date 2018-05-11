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Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

TEMEL ATMA VE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana'da 89 milyon liralık yatırımın toplu temel atma ve açılış programı ile Orman Mahallerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikalarının Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (4)

TEMEL ATMA VE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana'da 89 milyon liralık yatırımın toplu temel atma ve açılış programı ile Orman Mahallerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikalarının Dağıtım Töreni'ne katıldı.
Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Eroğlu, ormanlara gelir getirici kalemler üzerine çalıştıklarını belirterek, "Ne gerekiyorsa kuracağız ve 49 yıllığına geliri size ait olacak; kurasını çekip, teslim edeceğiz" dedi. Adana'nın, bal markası olması gerektiğini kaydeden Eroğlu, "Bal markası oluşturalım, 'Allah'ına kurban' markası deriz. Böyle bir müjde vermek istiyorum. Adana'ya en çok yatırım yapan bakanlıkta birinci sıradayız. Birincilik bizde; ama bundan sonra fevkalade mutluyum. Birinciliği elden bırakmayalım, daha yapılacak çok şey var, diyorum. Arkadaşlar çalışıyor. Hükümetimiz 32 milyar yatırım yaptı. Bunun 3 milyar 850 milyonu bize ait. Peki ne yaptık? 11 baraj ve gölet inşa ettik. 7 baraj daha yapılıyor. 17 baraj ve 1 gölete sahip olacaksınız. Bir de Yedigöze Barajı var; 18 baraj, 1 gölet. Tüm mümbit toprakları sulayacağız. 791 bin dekar araziyi modern sulamaya açtık ama yeterli değil. DSİ müdürüm kusura bakma, yeterli görmüyorum. Diyeceksin ki 'Çok gelir artışı oldu'. 472 milyon TL ilave gelir artışı sağladınız; tamam, bu güzel bir şey ama biz bunu 1 milyar TL'ye yükseltmek istiyoruz" diye konuştu.
Adana'ya 1 milyar liralık ek gelir sağlayacaklarını da belirten Eroğlu, şunları söyledi:
"Adana'mıza 1 milyar TL ilave gelir artışını çiftçilere sağlayacağız. Hedef 1 milyar lira gelir artışı. Çiftçilerimiz inşallah zengin olacak. Bunun dışında Adana'mıza bir müjdemiz daha var. Çok değerli Cumhurbaşkanı'mız özellikle geçen sene Adana'ya geldiğinde dedi ki 'Veysel hoca, GAP var, KOP var; ama Adana'da ne yapıyorsun sen?' Biz de Akdeniz Gençlik Projesi hazırladık."
Bakan Eroğlu, toplu alış ve temel atma törenin ardından Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 'Okullar Hayat Bulsun' projesi kapsamında fidan dikim etkinliğine katıldı.

Yusf BAŞTUĞ- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

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Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (4)Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (4)Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (4)Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (4)

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