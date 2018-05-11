Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (5)

'SINIRA BARAJ SETİ YAPILIYOR'
Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kente yapılan yatırımları anlattı.
Ak Parti Hükümeti'nin son 15 yılda Adana'ya 32 milyar liralık yatırım yaptığını aktaran Bakan Eroğlu, kendi bakanlığının ise 3 milyar 850 milyon lirayla Adana'ya en çok yatırım yapan bakanlık olduğunu söyledi. Adana'nın kıymetinin bilinmesini isteyen Bakan Veysel Eroğlu, kente Türkiye'de ilk kez Biyolojik Çeşitlilik Müzesi kurmaya başladıklarını da vurguladı.
Suriye sınırına terörist geçişlerinin engellenmesine yönelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kuracağı açıklanan baraj setleriyle ilgili soruya yanıt veren Bakan Eroğlu, "Özellikle teröristler daha önce Afrin'den Asi Nehri'ni geçerek özellikle bizim Hatay sınırına ve bildiğiniz üzere oradaki dağlara gidiyorlardı. Bunu önlemek için özellikle bir sedde inşaa ediyoruz. Devlet Su İşleri başladı ona. Şu anda makineler çalışıyor. 3 kilometrelik sedde yapacağız. Yüzde 25'i bitmiş. Hızla bitiriz" dedi.
FOTOĞRAFLI
Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler
Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı
Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum