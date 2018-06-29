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Bakan Eroğlu: Türkiye seçimlerde dünyaya demokrasi dersi verdi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

'İNCE, KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK DAHA BAŞARILI' Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'daki programı kapsamında, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

'İNCE, KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK DAHA BAŞARILI'

Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'daki programı kapsamında, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve partililer tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, basın toplantısı düzenledi. Seçimlerin tamamlandığını belirterek, Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Eroğlu, teşkilat mensuplarına seçimlerde gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

'Cumhur ittifakı'nın büyük oy oranıyla iktidara geldiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimi kaybettiğini söyledi. Adaylar arasında muazzam fark olduğunu belirten Eroğlu, "Onu mukayese etmek istemiyorum. 'Cumhur ittifakı' büyük bir oyla iktidara geldi. Zaten maksat oydu. 'Millet ittifakı' ise paramparça oldu. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Seçimin kaybedeni AK Parti'. Seçimin kaybedeni sensin ya. Her zamankinden düşük oy aldın. Sadece CHP değil, aynı zamanda Meral Akşener de kaybetti. Kendi partisinden daha düşük oy almadı mı? Aslından bana göre Sayın İnce, CHP'den daha yüksek oy aldı. İnce, Kılıçdaroğlu'ndan çok daha başarılı. CHP açısından Muharrem İnce'nin başarısını kabul etmek lazım, diye düşünüyorum" diye konuştu.

'KARAMOLLAOĞLU SIFIRI TÜKETTİ'

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun oy kullandığı sandıkta SP'li sandık görevlilerinin bile Karamollaoğlu'na oy vermediğini kaydeden Eroğlu, "Öbür taraftan Temel Karamollaoğlu da maalesef tamamen sıfırı tüketti. Kendisi 2 milletvekili kazandı ancak 10- 15 milletvekilini CHP'ye hediye etti. O kadar ki oy kullandığı sandıkta 2'si kendisi ve hanımıyla 2'si de müşahidi olmak üzere 4 oy çıkması gerekirken, sandığından 2 oy çıktı Saadet'e" dedi.

'KOLTUĞU DERHAL BIRAKMASI LAZIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 seçimi de kaybettiğini dile getiren Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bana göre derhal o koltuğu bırakması lazım. Bu seferki hezimeti daha fazla. Başarısı ne? Başarısı, HDP'yi Meclis'e soktu işte. Başarısı o. Biz özellikle 'Kılıçdaroğlu, CHP yönetimi HDP ile kol kola' diyorduk. Dediğimiz ortaya çıktı. Maşallah HDP'yi Meclis'e soktu; ama kendisi kaybetti. Tarihin en büyük hezimetini yaşadı Sayın Kılıçdaroğlu. Bu böyle biline. Diğerlerini söylemeye gerek yok herhalde."

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