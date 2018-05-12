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Bakan Eroğlu: Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları cumhurbaşkanımız bozdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 18:20 | Son Güncelleme

ORMAN ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını ancak bunların hepsini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bozduğunu söyledi.

Bakan Eroğlu: Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları cumhurbaşkanımız bozdu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- ORMAN ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını ancak bunların hepsini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bozduğunu söyledi.
Hatay'a gelen Bakan Veysel Eroğlu önce valiliği ziyaret etti. Valilik bahçesine ağaç diken Bakan Eroğlu, daha sonra açılış törenine katılmak üzere Antakya Spor Salonu'na geçti. Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını ancak bunların hepsini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bozduğunu belirterek, "Şimdi yeni bir oyun tezgâhlamışlardı. Neydi o oyun. Ya biz ekonomik olarak Türkiye'yi çökertelim, 2019 seçimlerine varıncaya kadar, ne gerekiyorsa yapalım şeklinde bir plan hazırladılar. Ama Cumhurbaşkanımız bunu da gördü. Bu oyunu da bozmak için 24 Haziran'da milleti sandığa çağırdı. Şimdi bunların oyununu bozma sırası Hatay, sende. Suriye'yi ne hale çevirdiler. Dolayısı ile buna müsaade etmeyeceğiz. Bu yüzden sevgili kardeşlerim 24 Haziran seçimleri bir parti seçimi değildir. Milletimizin, devletimizin bekası, istiklal ve istikbal meselesidir. O yüzden ona göre karar verin. İnşallah Cumhurbaşkanımızı gümbür gümbür tekrar koltuğa oturtacağız. İnşallah Hatay hazır mı?" dedi.
Güçlü Meclis'in de önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Ayrıca güçlü bir Meclis, yani güçlü, yürütme yanında yani, Cumhurbaşkanı yürütmenin başı, Bakanlar Kurulu yok. En son Başbakan Binali Yıldırım. Artık şimdi yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır. Bunun dışında yasama tamamen ayrı. Daha güçlü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Onu da inşallah çok güçlü bir şekilde göndereceğiz, bütün vekillerimizi. Tabii yasama da ayrı. Böylesine Türkiye'de kuvvetler ayrılığı tam olarak denkleşti. Yürütme, yasama, yargı hepsi müstakil hale geldi. Hepsi güçlü hale geldi. Artık yüzde 30-35 ile iktidar olma dönemi kapandı. Şimdi yüzde 50+1. Ama Recep Tayyip Erdoğan için yüzde 50+1 yeter mi? İnşallah çok daha güçlü şekilde göndereceğiz" diye konuştu.
Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, daha sonra Hatay Valisi Erdal Ata ve Hatay milletvekilleri ile birlikte 150 milyon lira yatırım değeri olan 10 tesisin temelini attı.

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