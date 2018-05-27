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Bakan Eroğlu'ndan "döviz kuru" tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 21:39 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Su uyur, düşman uyumaz' derler, şimdi yeni bir oyun peşindeler. 'Türkiye'yi ekonomik olarak sarsalım, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin" - "Onun için dolarla oynamaya başladılar ama biz diyoruz ki sizin topunuz, tüfeğiniz gelmiş, dolarınız da gelsin, kıymeti yok, bu millet onu da ezer geçer"

SİNOP (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Su uyur, düşman uyumaz' derler, şimdi yeni bir oyun peşindeler. 'Türkiye'yi ekonomik olarak sarsalım, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin.' Onun için dolarla oynamaya başladılar ama biz diyoruz ki sizin topunuz, tüfeğiniz gelmiş, dolarınız da gelsin, kıymeti yok, bu millet onu da ezer geçer." dedi.

Eroğlu, valilikteki programın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra esnaf ziyaretleri yapan Eroğlu, İskele Meydanı'nda düzenlenen "Devlet Su İşleri Tesisleri Temel Atma Merasimi ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Eroğlu, yaptığı konuşmada, Sinop'ta 8 ayda 27 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kentte devam eden yatırımlara ilişkin bilgi veren Eroğlu, özellikle Sinop'ta bal ormanları kurulmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Eroğlu, Türkiye'nin yaptığı yatırımlarla son yıllarda dünyada adından söz ettirdiğine dikkati çekerek, buna karşı bazı güçlerin ülkenin önünü kesmek amacıyla bazı girişimlerde bulunduklarını anlattı.

- "Tarihimizdeki en önemli seçim"

Gezi olaylarıyla başlayan sürecin halen sürdüğünü dile getiren Eroğlu, Sinopluların Türkiye'de oynanan oyunların farkında olduklarını söyledi.

Eroğlu, "Ülkemizin önünü kesmek için büyük oyunlar planlanıyor." diyerek, şunları ifade etti:

"Önce muhtıralar, sonra Gezi hadiseleri. Arkasından bu yetmiyormuş gibi 35 yıl büyük bir haini yetiştirmişler, 15 Temmuz'da alçak terör örgütü darbeye teşebbüs etti. Aziz milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesaretiyle bu darbecilere darbe vuruldu ama bunların oyunları bitmiyor ki. 'Su uyur, düşman uyumaz.' derler, şimdi yeni bir oyun peşindeler. 'Türkiye'yi ekonomik olarak sarsalım, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin.' Onun için dolarla oynamaya başladılar ama biz diyoruz ki sizin topunuz, tüfeğiniz gelmiş, dolarınız da gelsin, kıymeti yok, bu millet onu da ezer geçer.

Bu anlamda 24 Haziran'da yapılacak seçim basit bir seçim değil. Tarihimizdeki en önemli seçim."

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, konuşmasının ardından "Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları"nı sahiplerine verdi.

Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Ali Çöpçü ve vatandaşlar katıldı.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu sinop tören

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