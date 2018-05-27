SİNOP (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Su uyur, düşman uyumaz' derler, şimdi yeni bir oyun peşindeler. 'Türkiye'yi ekonomik olarak sarsalım, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin.' Onun için dolarla oynamaya başladılar ama biz diyoruz ki sizin topunuz, tüfeğiniz gelmiş, dolarınız da gelsin, kıymeti yok, bu millet onu da ezer geçer." dedi.

Eroğlu, valilikteki programın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra esnaf ziyaretleri yapan Eroğlu, İskele Meydanı'nda düzenlenen "Devlet Su İşleri Tesisleri Temel Atma Merasimi ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Eroğlu, yaptığı konuşmada, Sinop'ta 8 ayda 27 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kentte devam eden yatırımlara ilişkin bilgi veren Eroğlu, özellikle Sinop'ta bal ormanları kurulmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Eroğlu, Türkiye'nin yaptığı yatırımlarla son yıllarda dünyada adından söz ettirdiğine dikkati çekerek, buna karşı bazı güçlerin ülkenin önünü kesmek amacıyla bazı girişimlerde bulunduklarını anlattı.