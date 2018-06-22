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Bakan Eroğlu'ndan Mahçupyan'a tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 18:57 | Son Güncelleme

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,  eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Etyen Mahçupyan'ın AK Parti'ye oy vermeyeceği yönündeki açıklamasını eleştirerek, "Bir iki kişinin sözüne itibar etmeyiz, kardeşim.

Bakan Eroğlu'ndan Mahçupyan'a tepki

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Etyen Mahçupyan'ın AK Parti'ye oy vermeyeceği yönündeki açıklamasını eleştirerek, "Bir iki kişinin sözüne itibar etmeyiz, kardeşim. Bizim arkamızda millet var. Dolayısıyla biz millete bakarız" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, seçim çalışmalarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor. Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret eden Bakan Eroğlu'na AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ile milletvekili adayı Mehmet Zeybek ve teşkilat mensupları eşlik etti. Esnafın taleplerini dinleyen Bakan Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret etti. Bakan Eroğlu, Türkiye'nin istikbali ve istikrarı için milletin desteğiyle yola devam edeceklerini kaydetti.
'BİZİM ARKAMIZDA MİLLET VAR'
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Etyen Mahçupyan'ın AK Parti'ye oy vermeyeceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Bakan Eroğlu, "Şimdi efendim bizim millet arkamızda. Bir iki kişinin sözüne biz itibar etmeyiz, kardeşim. Bizim arkamızda millet var. Dolayısıyla biz millete bakarız" dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZ 1'İNCİ TURDA SEÇİLECEK'
Seçim sonuçlarına ilişkin tahmini sorulan Veysel Eroğlu, "Sandık tahmini yapamıyorum o konuda. Sadece tahmin şu, Allah'ın izni ile Sayın Cumhurbaşkanımız 1'inci turda seçilecek. AK Parti de gümbür gümbür iktidar olacak. Ama oranı vermeyeyim şimdi. Kafamda bir oran var" dedi.

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Bakan Eroğlu'ndan Mahçupyan'a tepkiBakan Eroğlu'ndan Mahçupyan'a tepkiBakan Eroğlu'ndan Mahçupyan'a tepki

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