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Bakan Eroğlu’ndan Siyaset Akademisi’nde ilk ders

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 20:24 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Edirne’de AK Parti Siyaset Akademisi’nde ders verdi. Bakan Eroğlu, batı dünyasının ülkemiz üzerinde 200 yıldır uygulamak istediği planları olduğunu vurgulayarak, “Planın da hedefi şu, böl, parçala, yut” dedi.
Edirne’de AK Parti Siyaset Akademisi’ne katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ilk dersi verdi. Bakan Eroğlu, Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bugün özellikle Afrin’de şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması için mücadele eden kahramanlara da buradan selam gönderiyoruz. Şehitlerimiz var onlara da cenabı Allah gani gani rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz” dedi.

“Onların bir hesabı varsa cenabı Allah’ın da bir hesabı var”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afrin’de devam eden harekatla ilgili de Batı dünyasına sert mesajlar vererek, “Şunu unutmayın, ülkemiz üzerinde büyük bir hesap var, plan var. Batı aşağı yukarı 200 yıldır bir plan uyguluyor. Bir kere Türkleri Avrupa’dan atmak şeklinde bir plan uyguluyor. Planın da hedefi şu, böl, parçala, yut. Bu plan Osmanlı Devleti zamanında uygulandı. Şimdi de planın devamı uygulanıyor. Ama cenabı Allah onların hesaplarını alt üst edecek. Çünkü onların bir hesabı varsa cenabı Allah’ın da bir hesabı var. İşte sizler sayesinde, buradaki kardeşlerimin heyecanını görünce, gözlerindeki ışığı görünce sizlerle gurur duyuyorum. Bu bayrak ilelebet bu topraklarda dalgalanacak. Dolayısıyla merak etmeyin Afrin’de de kahraman ordumuz Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi muzaffer bir şekilde orayı tamamen kurtaracak. Hainlerden, teröristlerden kurtaracak. Onları tamamıyla etkisiz hale getirip orayı huzurlu bir şekilde oranın gerçek sahiplerine tekrar teslim edecek” ifadelerini kullandı.

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