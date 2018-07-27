Bakan Ersoy, ilk resmi yurt içi ziyaretini Antalya'ya yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmi yayacağız, bu işteki fikir önderlerinin hepsini bu işin içine katacak projelerimiz var. Yeni kurullar kuracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakanlıkta yaptığı gibi biz de alt operasyonlarda sektördeki lider arkadaşları operasyonun içine dahil edeceğiz." dedi.

Bakanlık görevini devraldıktan sonraki ilk resmi yurt içi ziyaretini turizmin başkenti Antalya'ya gerçekleştiren Ersoy, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek Valilik şeref defterini imzaladı.

Ersoy, Antalya'nın baba toprağı olduğunu ama öncelikle kentin turizmdeki haklı başarısından dolayı ilk ziyaretini buraya gerçekleştirdiğini söyledi.

Antalya'nın turizmin lider başkenti olduğuna dikkati çeken Ersoy, "İstanbul ile yarışıyor, şu an için açık ara önde. İstanbul'u da Antalya'ya yaklaştıracak projeler hazırlayacağız." diye konuştu.

Turizmin bir kişiyle yapılacak bir iş olmadığına işaret eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Turizmi yayacağız, bu işteki fikir önderlerinin hepsini bu işin içine katacak projelerimiz var. Zaman içinde onları hep beraber göreceğiz. Yeni kurullar kuracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakanlıkta yaptığı gibi biz de alt operasyonlarda sektördeki lider arkadaşları operasyonun içine dahil edeceğiz. Özel sektör bakış açısını alttaki birimlere de hızlı bir şekilde yansıtacağız. Bunu hep beraber yaşayacağız."

Bakan Ersoy, Antalya Valisi Karaloğlu'nun turizme çok yakıştığını belirtti. Turizmi çok iyi savunan ilk örneğin Karaloğlu olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Turizm bölgelerimize, valilere örnek teşkil eder inşallah. Bismillah deyip başlıyoruz." dedi.

Vali Karaloğlu da Ersoy'un bakan olmasının sektörde büyük heyecan yarattığını aktararak Türk turizmini hedeflerine ulaştıracaklarını kaydetti.

