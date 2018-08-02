Bakan Ersoy'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İki bin yıllık bir devlet geleneği üzerinde bina ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, baskı ve yaptırımlarla hizaya getirilecek bir ülke değildir. ABD yönetiminin her geçen gün daha da şımarıklaşan mevcut tavrını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, Türkiye'nin iki bakanına yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.
ABD yönetiminin bu kararının iki ülke arasında müttefiklik temeline dayalı ilişkileri derinden sarstığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:
"Hiçbir hukuki temeli olmayan bu karar asla kabul edilemez. İki bin yıllık bir devlet geleneği üzerinde bina ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, baskı ve yaptırımlarla hizaya getirilecek bir ülke değildir. ABD yönetiminin her geçen gün daha da şımarıklaşan mevcut tavrını şiddetle kınıyorum."
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