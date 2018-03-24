Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, kadın girişimcilere desteğin hızla büyüdüğünü söyledi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gece saatlerinde karayolu ile Niğde’den Afyonkarahisar’a gelen Bakan Fakıbaba, mesaisine sabahın erken saatlerinde başladı. Afyonkarahisar’da genç çiftçi projesinden desteklenen kadın girişimci Ünzile Dağdelen’in istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret eden Fakıbaba, ziyarette kadın girişimcilerin bakanlık tarafından sürekli desteklendiğini ve bu girişimcilerin sayısının daha da artacağını belirtti. Bakan Fakıbaba, "Ben şunu gördüm. Kadınlar para kazandığı takdirde emin olun kadına şiddet de bitiyor. Kadına bırakın şiddeti saygı başlıyor. Öyle kadınlar gördüm ki eşlerini yanında çalıştırıyorlar. Çoluk çocuk hep beraber çalışıyorlar ve olay ortadan kalkıyor. Bunun için bizim kadınlarımıza önem vermemiz lazım. Çok desteklememiz lazım. Bunlar laf ile olmuyor. Bunu icraata geçirmek için kadının mutlaka ve mutlaka para kazanmasında çok büyük faydalar görüyorum. Bir erkeği düşünün akşamüstü evine geliyor yeterli parayı kazanamamış ve cebinde parası yok. Adam stresli ve sıkıntılı oluyor. En ufak bir şeyde sorunlar başlıyor. Ama düşünün erkek çok para kazanamamış. Ama eşi para getirmiş. Biraz da böyle pratik olarak konuştuğum için gördüklerimden dolayı. Ben Güneydoğunun evladıyım. Aslında Güneydoğu da kadınlara öyle değer verir ki kimse bilmez. Ama Güneydoğu denince kadın aşağılanır falan. Ama hiç de öyle değil. Ama bir de kadın para kazandığı zaman aile içerisinde saygı ve sevgi eşler arasındaki sevgi ve saygısı, çocuklara olan sevgi ve saygı çok farklı oluyor. İstersen bana değil beyefendiye sorun. Onunla röportaj yapın daha önce nasıldı. Şimdi nasıl? Gerçeğe bakın" dedi.