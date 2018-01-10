Bakan Fakıbaba: 2025 yıl sonra silah mı, gıda mı? Gıda, gıda, gıda (4)

BAKANLAR KALKAN BALIKLARINI DENİZE BIRAKTI

Basına kapalı olarak yapılan 'Sektör ve Üretici Toplantısı'nın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Canik ilçesine geçerek balıkçı barınaklarını ziyaret etti. İki bakan denize açılarak, Karadeniz'de balık çeşitliliği arttırmak için üretilen 500 kalkan balığını suya bıraktı. Bir süre bakılçılarla da sohbet eden bakanlar Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ahmet Demircan, Çarşamba Havalimanı'na geçerek havayoluyla Ankara'ya hareket etti.

FOTOĞRAFLI