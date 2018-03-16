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Bakan Fakıbaba: "6 ilimizdeki 13 ovayı daha ‘büyük ova koruma alanı’ olarak belirledik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "6 ilimizdeki 13 ovayı daha ‘büyük ova koruma alanı’ olarak belirlemiş olduk.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "6 ilimizdeki 13 ovayı daha ‘büyük ova koruma alanı’ olarak belirlemiş olduk. Bu kararla beraber koruma altına aldığımız büyük ova sayısı 205 oldu. Böylelikle ülke genelinde 6,23 milyon hektarlık alanı koruma altına almış olduk" dedi.
Bakan Fakıbaba, büyük ovaların koruma alanı olarak belirlenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Verimli tarım arazilerinin korunması ve amacı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmasının tarımsal üretim açısından büyük önem arz ettiğini belirten Fakıbaba, "Bu amaç doğrultusunda geçen yıl başlattığımız uygulamayla tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının önüne geçmek amacıyla ovalarımızı Bakanlar Kurulu kararları ile büyük ova koruma alanı olarak belirliyoruz. Bu kapsamda geçen yıl toplam 192 adet büyük ovamızı koruma altına almıştık. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 6 ilimizdeki 13 ovayı daha ‘büyük ova koruma alanı’ olarak belirlemiş olduk. Bu kararla beraber koruma altına aldığımız büyük ova sayısı 205 oldu. Böylelikle ülke genelinde 6,23 milyon hektarlık alanı koruma altına almış olduk. Ayrıca ilk planda 38 ova olmak üzere yapacağımız yeni değerlendirmelerle bu yıl içinde koruma altına alacağımız büyük ova sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalarımız, adeta tarımsal sit gibi koruma altına alınmış oluyorlar. Bu ovalarımız artık amacı dışında kullanılamayacak; sadece tohumların atıldığı ve bereketin fışkırdığı topraklar haline gelecek. Biz toprağımızı milli servet olarak görüyoruz. Bu doğrultuda topraklarımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik diğer çalışmalarımızla beraber ülkemizde ekilmedik bir karış toprağın kalmamasını amaçlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde geliştirerek sürdürecek, böylelikle topraklarımızı verimli bir şekilde değerlendirmiş olacağız" dedi.

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