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Bakan Fakıbaba: Ağalık yapmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2018 21:43 | Son Güncelleme

 GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da seçim sonrası tebrikleri kabul ederken, ayakkabılarını çıkarıp çıktığı masanın üzerinde seçmenlere seslenerek, "Göreceksiniz bütün teşkilatımızla beraber hep sizin emrinize olacağız.

Bakan Fakıbaba: Ağalık yapmayacağız

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da seçim sonrası tebrikleri kabul ederken, ayakkabılarını çıkarıp çıktığı masanın üzerinde seçmenlere seslenerek, "Göreceksiniz bütün teşkilatımızla beraber hep sizin emrinize olacağız. Hep yanınızda olacağız. Ağalık yapmayacağız Allah’ın izniyle. Bakın bu önemli, biz halkın hizmetkarlarıyız" dedi.
Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Bakan Fakıbaba, partisinin tebrik kabul programına katıldı. Bir restoranda gerçekleştirilen teşekkür programına milletvekilleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve çok sayıda parti yöneticileriyle birlikte katılan bakan Ahmet Eşref Fakıbaba uzun süre vatandaşlarla tokalaştı. Konuklara baklava ikram edildiği teşekkür programında, önce sandalye üzerine çıkan ardından ayakkabısı çıkarıp korumaları eşliğinde masanın üzerine çıkan Bakan Fakıbaba, salondakilere seslendi. Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Fakıbaba, mükemmel bir seçim geçirdiklerini belirterek, Suruç’ta yaşanan olaya ilişkin olarak, “Keşke o olay olmasaydı çok daha güzel olurdu. Ama olacağa çare yok arkadaşlar. Ama bundan sonra birlik beraberlik içerisinde tek bir amacımız var; Şanlıurfa, Türkiye, bayrağımız” dedi.
'BUGÜN VARIM, YARIN OLMAYABİLİRİM'
Zaman zaman sloganların da atıldığı toplantıda, önemli olanın samimiyet olduğuna değinen Bakan Fakıbaba, bakanlık döneminde büyük hizmetler yaptığını belirterek şunları söyledi: “Şimdiye kadar çok güzel şeyler yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bugün varım, yarın olmayabilirim, gayet doğaldır. Biz dava insanlarıyız. Biz halkın hizmetkarıyız. Siz olmazsanız biz bir şey değiliz. 10 kişiden 2 kişinin problemini çözüyorsak benim için ne mutlu, bu bir ibadettir. Parayla hiçbir ilgimiz olmadı, bundan sonra da olmaz” diye konuştu.

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Bakan Fakıbaba: Ağalık yapmayacağızBakan Fakıbaba: Ağalık yapmayacağızBakan Fakıbaba: Ağalık yapmayacağızBakan Fakıbaba: Ağalık yapmayacağız

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