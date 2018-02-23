HABER

Bakan Fakıbaba: Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarız

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 13:31 | Son Güncelleme

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, emperyalist ülkelerin halen Türk halkını tanıyamadığını belirterek, "Siz önce kendinize bakın, size başka ülkeler öyle ders verdi ki hala akıllanmadınız.

Bakan Fakıbaba: Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarız

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, emperyalist ülkelerin halen Türk halkını tanıyamadığını belirterek, "Siz önce kendinize bakın, size başka ülkeler öyle ders verdi ki hala akıllanmadınız. Gelin buraya akıllanırsınız. Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarız" dedi.
Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde gazeteciler ve partililerle buluştu. Burada Pazar günü kente gelecek olan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partilerinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılacağını belirten Bakan Fakıbaba, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' ve terörle mücadelede yürütülen operasyonlarına değinen Fakıbaba şöyle konuştu:
"Bizim içeride ve dışarıda hainlerle nasıl mücadele ettiğimizi bütün halkımız çok iyi görmekte. Amacın, Türkiye'yi bölmek olduğunu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin neticesinde herkes anlamış durumdadır. O emperyalist ülkelerin kendi menfaatleri uğruna Türkiye'yi nasıl bir yönetimle yönetmek istediklerini, nasıl bir tehlikeyle baş başa bıraktıklarını herkes gördü. Bunu Türkler de, Kürtler de, Araplar da, Lazlar da esasında vicdanının sesini duyan herkes gördü. Bugünkü şehitlerimiz, gazilerimiz keşke olmasaydı. Eğer 15 Temmuz olmasaydı ve biz farkında olmasaydık, 3 yıl sonra FETÖ sessiz bir şekilde Türkiye'yi zapt etmiş olacaktı."
80 milyon insanın bağımsızlık için ya öleceğini, ya da Türk bayrağı altında özgür bir şekilde yaşayamayacağını ifade eden Bakan Fakıbaba, emperyalist ülkelerin halen Türk halkını tanıyamadığını kaydetti. Fakıbaba, şunları söyledi:
"Emperyalist ülkeler zannediyorlar ki; 'Türkiye sıradan bir ülkedir. Biz gideriz, etraflarını çeviririz, sonra uydu bir devlet kurarız. Zaten başka bir devletin uydusu olacaktı, sonra topumuzla, uçağımızla gireriz Türkiye'yi adam ederiz, istediğimiz gibi yönetiriz' diye düşünüyorlar. Siz önce kendinize bakın, size başka ülkeler öyle ders verdi ki; hala akıllanmadınız. Gelin buraya akıllanırsınız. Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarız. Sizin, okyanustan ileri tabutlar gittiği zaman aklınız başınıza gelir. O zaman Türkiye'nin ne olduğunu, Osmanlı tokadının gerçekten ne olduğunu o zaman göreceksiniz. Bu anlamda halkımıza inanıyoruz ve güveniyoruz."

FOTOĞRAFLI

Bakan Fakıbaba: Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarızBakan Fakıbaba: Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarız

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Diğer Haberler
Çavuşoğlu: "Kararın bağlayıcılığı yok"

Çavuşoğlu: "Kararın bağlayıcılığı yok"

Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi doğru şekillendirmek gerekiyor

Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi doğru şekillendirmek gerekiyor

Turan: "Afrin alerjisi Hollanda’yı buraya itti"

Turan: "Afrin alerjisi Hollanda’yı buraya itti"

CHP'li Kaya: Barışı konuşmak için Diyarbakır'a geldik

CHP'li Kaya: Barışı konuşmak için Diyarbakır'a geldik

CHP’li Köse: “Hadım yeterli değil”

CHP’li Köse: “Hadım yeterli değil”

Başkan Doğan’a teşekkür ziyareti

Başkan Doğan’a teşekkür ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.