Bakan Fakıbaba: Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarız

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, emperyalist ülkelerin halen Türk halkını tanıyamadığını belirterek, "Siz önce kendinize bakın, size başka ülkeler öyle ders verdi ki hala akıllanmadınız. Gelin buraya akıllanırsınız. Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarız" dedi. Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde gazeteciler ve partililerle buluştu. Burada Pazar günü kente gelecek olan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partilerinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılacağını belirten Bakan Fakıbaba, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' ve terörle mücadelede yürütülen operasyonlarına değinen Fakıbaba şöyle konuştu: "Bizim içeride ve dışarıda hainlerle nasıl mücadele ettiğimizi bütün halkımız çok iyi görmekte. Amacın, Türkiye'yi bölmek olduğunu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin neticesinde herkes anlamış durumdadır. O emperyalist ülkelerin kendi menfaatleri uğruna Türkiye'yi nasıl bir yönetimle yönetmek istediklerini, nasıl bir tehlikeyle baş başa bıraktıklarını herkes gördü. Bunu Türkler de, Kürtler de, Araplar da, Lazlar da esasında vicdanının sesini duyan herkes gördü. Bugünkü şehitlerimiz, gazilerimiz keşke olmasaydı. Eğer 15 Temmuz olmasaydı ve biz farkında olmasaydık, 3 yıl sonra FETÖ sessiz bir şekilde Türkiye'yi zapt etmiş olacaktı." 80 milyon insanın bağımsızlık için ya öleceğini, ya da Türk bayrağı altında özgür bir şekilde yaşayamayacağını ifade eden Bakan Fakıbaba, emperyalist ülkelerin halen Türk halkını tanıyamadığını kaydetti. Fakıbaba, şunları söyledi: "Emperyalist ülkeler zannediyorlar ki; 'Türkiye sıradan bir ülkedir. Biz gideriz, etraflarını çeviririz, sonra uydu bir devlet kurarız. Zaten başka bir devletin uydusu olacaktı, sonra topumuzla, uçağımızla gireriz Türkiye'yi adam ederiz, istediğimiz gibi yönetiriz' diye düşünüyorlar. Siz önce kendinize bakın, size başka ülkeler öyle ders verdi ki; hala akıllanmadınız. Gelin buraya akıllanırsınız. Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarız. Sizin, okyanustan ileri tabutlar gittiği zaman aklınız başınıza gelir. O zaman Türkiye'nin ne olduğunu, Osmanlı tokadının gerçekten ne olduğunu o zaman göreceksiniz. Bu anlamda halkımıza inanıyoruz ve güveniyoruz."