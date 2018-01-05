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Bakan Fakıbaba: Çayda organik tarıma geçeceğiz (3)

POLİTİKA HABERLERİ | 05.01.2018 17:06 | Son Güncelleme 27 dakika önce

BAKANLAR GEMİYLE DENİZE AÇILDI

Rize'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çamlıhemşin ilçesinde alabalık çiftliğinde balık üreticileriyle bir araya geldi. Bakanlar burada organik alabalık üretimine ilişkin alabalık üreticilerinden bilgi aldı, sorunlarını dinledi. İki bakan daha sonra Pazar Limanı'na geçerek buradan ‘Atahan 53' adlı balıkçı gemisiyle denize açıldı. Limanda kapasitesi 25 kişilik olan gemi için fazla kişinin binmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Basın mensuplarının da alınmadığı ve yaklaşık 50 kişinin bindiği balıkçı gemisi bir süre sonra hareket ederek denize açıldı. Gemide, bakanlar Bak ve Fakıbaba'nın Karadeniz su ürünleri avcılık faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.

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