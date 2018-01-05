Bakan Fakıbaba: Çayda organik tarıma geçeceğiz (3)

BAKANLAR GEMİYLE DENİZE AÇILDI
Rize'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çamlıhemşin ilçesinde alabalık çiftliğinde balık üreticileriyle bir araya geldi. Bakanlar burada organik alabalık üretimine ilişkin alabalık üreticilerinden bilgi aldı, sorunlarını dinledi. İki bakan daha sonra Pazar Limanı'na geçerek buradan ‘Atahan 53' adlı balıkçı gemisiyle denize açıldı. Limanda kapasitesi 25 kişilik olan gemi için fazla kişinin binmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Basın mensuplarının da alınmadığı ve yaklaşık 50 kişinin bindiği balıkçı gemisi bir süre sonra hareket ederek denize açıldı. Gemide, bakanlar Bak ve Fakıbaba'nın Karadeniz su ürünleri avcılık faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.
İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı
DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!
Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!
ABD Rusya'yı açık açık tehdit etti: Bedelini ödeyecek
Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu
Yorum: Ankara'nın hoşlanmadığı karar
Siz bir de onun sevgilisini görün!
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum