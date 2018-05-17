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Bakan Fakıbaba: Et ihraç eden bir ülke olacağız (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 17:23 | Son Güncelleme

ÜRETİCİYE VERİLEN DESTEK 15 MİLYARA YÜKSELDİ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tarımsal Destekleme Hibe Programına katıldı.

Bakan Fakıbaba: Et ihraç eden bir ülke olacağız (3)

ÜRETİCİYE VERİLEN DESTEK 15 MİLYARA YÜKSELDİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tarımsal Destekleme Hibe Programına katıldı. Fakıbaba, hükümetin tarımsal projelerinden ve çiftçiye yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Çiftçilere rahat olmalarını söyleyen Bakan Fakıbaba, 2002 yılında 1,8 milyar liralık desteği bugün 15 milyara yükselttiklerini ifade etti. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan ve en büyük zenginliğin bu olduğuna vurgu yapan Fakıbaba, şöyle dedi:
"Şu mübarek ayda Filistin’de 60’ın üzerinde şehit 3 binin üzerinde yaralımız var. Bunlar nasıl insanlıktan bahsederler. Türkiye sadece, Türkiye’deki insanların yaşamı için ümmetin yaşamı için çok önemli. Dolar artıyor, hayvancılığa devam edelim mi diye soruyorlar. Devam edin çünkü Türkiye üretir. Fıstığın bu bölge için Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bilen birisiyim. Biz Ak Parti hükümetleri olarak, fıstığa ne yapmamız gerekiyorsa, ne destek vermemiz gerekiyorsa bunu sağlayacağız. Kimsenin hiçbir şüphesi olmasın. Fıstık üreticileri tabi fıstıklarını depo edebilirler istedikleri zaman satabilirler. Fakat başka işlerle uğraşıp fıstığın fiyatını yükseltmek için uğraşırlarsa Tarım Bakanı olarak beni karşılarında görürler. O nedenle yeni mahsul gelecek, ben son uyarımı yapıyorum fıstığın bu fiyat olmaması lazım. Üretici kardeşlerimize gerekli desteği vereceğiz."
Program üreticilere yönelik hibe desteği protokolünün imzalanmasının ardından sona erdi.
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Bakan Fakıbaba: Et ihraç eden bir ülke olacağız (3)Bakan Fakıbaba: Et ihraç eden bir ülke olacağız (3)Bakan Fakıbaba: Et ihraç eden bir ülke olacağız (3)Bakan Fakıbaba: Et ihraç eden bir ülke olacağız (3)

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