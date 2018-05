Bakan Fakıbaba: Et ihraç eden bir ülke olacağız

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’nin et ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna geleceğini söyledi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Yazılı Mahallesi'nde düzenlenen, 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'na katıldı. Fakıbaba, burada bakanlık desteğiyle 300 küçükbaş hayvan alan ve bakımını yapan çiftçilerle bir araya geldi. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve dünyada söz sahibi olmak için tarıma önem verilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Fakıbaba, "Biz gerçekten büyük bir ülkeyiz. Ama sadece bu bölgede büyük olmak değil, dünyada söz sahibi olacaksak gıda, tarım ve hayvancılığa çok önem vermek zorunda olduğumuzu anladım tarım bakanı olunca. Önceden de seviyordum ama, tabi bir işin başına geçince daha farklı oluyor. Emin olun hükümetimiz, başbakanımız, cumhurbaşkanımız her seferinde şunu söylüyor, 'Sayın bakan çiftçiye elinden gelen desteğin her türlüsünü vereceksin', ben de 'Emriniz olur' diyorum. Allah’ın izniyle rahat olun, hükümet olarak hep yanınızdayız. Hem çiftçinin hem hayvancının hem üreticinin hep yanındayız. Çünkü bir ülke kendi gıdasını üretemiyorsa, tam bağımsız bir ülke olamaz" dedi. '10 YIL ET YEMEDİM' Et fiyatlarını düşürmek için yapılan projelerden de bahseden Fakıbaba, genç çiftçilere dağıtılan 300 küçükbaş hayvanın yavrulamaya başladığını ifade ederek şunları dedi: "Benden önceki bakanlar da hep et üzerine çalışmışlar. Biz de 10 aydan beri etle yattık, etle kalktık. Öyle bir şey oldu ki belediye başkanlığı dönemimde 10 yıl et yemedim. Şimdi Tarım Bakanı olarak diyorum ki; keşke ben yine et yemeseydim. Normalde 1 koyun 1,4 yavru veriyor. Biz bunu 1 yavru olarak kabul ediyoruz. 300 koyun 1 yıl sonra 300 yavru veriyor. 300 kuzu demek, yani en kötü ihtimalle 400 ile çarpsanız 120 bin lira demek. Biz 300 kuzuya kadar verdiğimiz zaman, bu ailelerin sigortalarını yaptırıyoruz. Asgari ücret miktarında en az bakım ücretini veriyoruz. Onları kendi ailemiz olarak zimmetliyoruz. İlaç paralarını veriyoruz, eğer hayvanlar hastalandığında aynen 112 acil ambulanslar gibi bizim veterinerlerimiz geliyor. Yani neticede 500 bin damızlık koyun, 7 yılda 5 milyon anaç veriyor. Bu her sene devam ettiğini düşündüğümüz takdirde düşünün, geldiğimden beri söylüyorum Türkiye et ithal eden değil, et ihraç eden bir ülke olacak. Bunu inanarak söylüyorum. Bunu hesaplayarak söylüyorum. 500 bin koyun 7 yılda 5 milyon yapıyor." Bakan Fakıbaba, daha sonra yeni doğmuş bir kuzuyu kucağına alarak devlet desteğiyle çiftçilere verilen koyunları kontrol etti. Fakıbaba, buradaki programın ardından GATEM Toptancılar Sitesi’nde esnafla bir araya geldi.



