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Bakan Fakıbaba güvenlik güçleriyle iftar yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 22:13 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "(Güvenlik güçlerine) 24 Haziran seçiminde ben sizlerin devlet olarak her türlü görevi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, güvenlik güçlerinin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde her türlü görevi en iyi şekilde yapacağına inandığını bildirdi.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa Polisevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin görevinin önemine değinerek, polis ve askerin 24 Haziran seçimlerinde büyük bir görev üstleneceğini belirtti.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini anlatan Fakıbaba, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra önümüz açıldı ve o darbeciler sizin gibi değerli arkadaşlarımızın arasından ayrıldıktan sonra güvenliğimiz istediğimiz seviyeye geldi. Ama tabii bunu kolay atlatmadık." diye konuştu.

FETÖ'nün darbe girişimi gecesini hatırladığında tüylerinin diken diken olduğunu aktaran Fakıbaba, darbe girişiminin ülkeye sahip çıkan güvenlik güçleri sayesinde amacına ulaşamadığını vurguladı.

Fakıbaba, darbenin amacına ulaşması durumunda Türkiye'nin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"O dönemi atlatmamış olsaydık, emin olun burada birimiz olamayacaktık. Tam bir kardeş savaşı, Suriye, Irak gibi tamamen bize saldıracaklardı, ülke bölünecekti. Bizler uydu bir devlet olarak adına başka bir şey söyleyip devam ettirilecektik. Ama bunu başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve sizler gibi yürekli insanların sayesinde atlattık. Onun için 24 Haziran seçiminde ben sizlerin devlet olarak her türlü görevi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum."

İftara Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk de katıldı.

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gıda iftar Jandarma polis Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

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