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Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 23:46 | Son Güncelleme

HALFETİ'DE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI Adıyaman’daki temaslarının ardından akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine geçen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir otelde düzenlenen programa katıldı.

Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz (3)

HALFETİ'DE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Adıyaman’daki temaslarının ardından akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine geçen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir otelde düzenlenen programa katıldı. Burada ilçenin kanaat önderleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen bakan Fakıbaba, bölgenin sorunları hakkında görüşmelerde bulundu. Halfeti’de yapılan istişare toplantısında vatandaşların, bürokrat ve partililerin emirlerinde olduğunu belirten Fakıbaba, "Bugün hemşerilerimle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 15 ayda bir ilçe ancak bu kadar değişir Kaymakam beye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz (3)Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz (3)Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz (3)Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz (3)

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İLKOKULDAN ÜNİVERSİTE BİTENE KADAR İNSANLARIN EN VERİMLİ ÇAĞINDA BÜTÜN TOPLUMUN TÜKETİCİ OLDUĞU BİR ORTAMDA FAKIBABA SEN HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSIN,SEN EĞİTİMDE KÖY ENSTİTÜLERİNDE OLDUĞU GİBİ ÜRETİMİ ESAS ALAN BİR MODELİ BENİMSEMEZSEN,SEN YARIN PARANLA BİLE SATIN ALACAK YİYECEK BULAMAZSIN,NEYSE YAKINDA MİLLETVEKİLİ OLARAK ARANIZA KATILIYOR VE BU ÇARPIKLIKLARI DÜZELTMEYE GELİYORUM
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