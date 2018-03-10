Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz (3)

HALFETİ'DE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Adıyaman’daki temaslarının ardından akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine geçen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir otelde düzenlenen programa katıldı. Burada ilçenin kanaat önderleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen bakan Fakıbaba, bölgenin sorunları hakkında görüşmelerde bulundu. Halfeti’de yapılan istişare toplantısında vatandaşların, bürokrat ve partililerin emirlerinde olduğunu belirten Fakıbaba, "Bugün hemşerilerimle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 15 ayda bir ilçe ancak bu kadar değişir Kaymakam beye teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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