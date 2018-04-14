HABER

Bakan Fakıbaba: Kırsaldaki kalkınmayı gerçekleştireceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsalda kalkınma olmadan ülkenin kalkınamayacağını belirterek, "İnşallah kırsaldaki kalkınmayı gerçekleştireceğiz" dedi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsalda kalkınma olmadan ülkenin kalkınamayacağını belirterek, "İnşallah kırsaldaki kalkınmayı gerçekleştireceğiz" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatya'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen bazı tesislerin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Fakıbaba, kırsalda kalkınma olmadan ülkenin kalkınamayacağını kaydederek, "İnşallah kırsaldaki kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Bu hibelerle kırsalda birçok kişinin hayatı değişti. Kadınlarımız çok başarılı işler yapıyor. Bir kadın kardeşimiz 30 bin lira destek almış ve mantar üretiyor. Yanında 2 çocuğu ve eşi. Eşi o kadar rahat duruyor ki yanında. 'Kaç para kazanıyorsun?' diye sordum. Ayda 5 bin lira kazandığını söyledi. Mantarlara, çiftliğe çocukları gibi bakıyor. İnşallah bunları biz artıracağız. Kadınlarımız iş kuruyor, gençlerimiz kırsala dönmeye başlıyor. Bu tesislere bakınca, insanlarımızın neler yaptığını görüyorum" dedi.

Bakan Fakıbaba, üreticilerin, çiftçilerin kırsala döndüğü zaman, evini yenilemesi, arabasını almasını istediklerini, böyle bir ortama sahip olanların zaten şehre dönmek istemeyeceklerini ifade ederek, "Ortadoğu'da şekillendirilemeyecek tek bir ülke vardır, onun adı da Türkiye'dir. El ele vermemiz lazım. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Sünni'si, Alevi'si hepimiz kardeşiz. Bizi ayırdılar, bakın 60'lara sağ sol diye kardeş, kardeşi öldürdü. Sonra çıkardılar Kürt, Türk, Alevi, Sünni. Biz hepimiz kardeşiz. Benim ne olduğumdan kime ne yahu? Benim iyi insan olmam, insanlara faydalı olmam, üretken olmam önemli. Yoksa ben kimsem kimim. Beni Allah bilir" şeklinde konuştu.

TÜFENKCİ: ÜRETENİ DESTEKLEME ADINA BÜTÇE İMKANLARINI DA ZORLADIK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çiftçileri, üreteni destekleme adına bütçe imkanlarını da zorladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu destekler yerli yerinde mi?' diye eleştiri konusu olabilir, ama sayın bakanım da göreve geldikten sonra teşvikleri sadeleştirerek üretenin, ekenin, biçenin destekleneceği bir modele geçtik. Bunun bir kısmını 2018'de ve 2019'da hissedeceksiniz. Biliyoruz ki; geleceğimiz esasında gıdada, tarımda ve eğer bir savaştan bahsediliyorsa gelecek gıda savaşlarında. Biz gıda ve tarım alanında kendisine yeten bir ülke konumuna gelebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerçekten elini taşın altına koydu. Bizler de üretilen tarım ürünlerinin ticareti noktasında Türkiye'mize daha fazla katma değer sağlamak istiyoruz."

Konuşmaların ardından bakanlar ve protokol üyeleri tarafından temel atma ve toplu açılış yapıldı.

NATO ve Birleşmiş Milletler harekete geçti!NATO ve Birleşmiş Milletler harekete geçti!
Boğaz'da bir ilk! 5 günlük kabusBoğaz'da bir ilk! 5 günlük kabus
Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi

Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi

Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum

Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.