Bakan Fakıbaba, Mersin’de hal esnafı ile bir araya geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sebze meyve fiyatlarının tarla ve rafta farklı olduğu yöndeki eleştirileri hatırlatarak, "Esasında bunu tam bir araştırmamız lazım. Hiç kimse ’suçlu sebze halleridir’ demiyor ama takdir edersiniz ki bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı bulmak da hepimizin görevi" dedi.

Bakan Fakıbaba, Mersin Hali içerisindeki Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneğini ziyaret ederek komisyoncularla bir araya geldi. Sebze meyve fiyatlarının tarla ve rafta farklı olduğu yönündeki eleştirilere değinen Fakıbaba, "Esasında bunu tam bir araştırmamız lazım. Hiç kimse ’suçlu sebze halleridir’ demiyor ama takdir edersiniz ki bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı bulmak da hepimizin görevi. Ama hiçbir zaman, ’sebze pazarında bu yükseliyor, esnaf arkadaşlarımız şöyle kazanıyor, böyle kazanıyor’ diye inanı kimse de söylemiyor. Ama bu konuda mutlaka bir araştırma yapmamız lazım. Çünkü talebin daha fazla olabilmesi için arzın tüketici arkadaşlarımızın bütçesine uygun olması lazım. Bu da arzı arttıracak çok önemli bir unsurdur. Bu bağlamda herkesin kazanması lazım. Üreticinin de aradaki esnafın da tüketicinin de. Ama burada bir yanlışlık varsa, bunu mutlaka araştırıp bulmak gerekiyor" diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığın diğer üretimlerden farklı olduğuna dikkat çeken Fakıbaba, insanların makine, araba veya başka teknik araçlar üretebileceğin ancak gıda, tarım ve hayvancılığın farklı olduğunu vurgulayarak, "Bu bir zevk olayı, bir hobi olayı. Bu, yıllardan beri gelen bir alışkanlık. Hayvancılıkla uğraşan insan, gübrenin kokusuna bile bir özlem duyuyor, hayvanı içten seviyor. Zarar etse bile elindeki hayvanı bırakmıyor. Sizin yapmış olduğunuz iş sadece ekonomik olarak bir gelir elde etmek değil, aynı zamanda ata mesleğini devam ettirmek ve bu işi zevkle yaparak çoluk çocuğunuza kazandığınız helal parayı yedirmektir. Bu bağlamda ben sizleri yürekten kutluyorum. Biz destekler olarak elimizden geldiği kadar çok samimi bir şekilde, ’acaba çiftçi ve üretici kardeşlerimize ne yapabiliriz’ diye arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz" diye konuştu.

Tarımın önünün çok açık olduğunu, bu alanda yarının bugünden daha iyi olacağına inandığını dile getiren Fakıbaba, "Tabii ki sıkıntılar olacak. Mesela Tarım Bakanı olmadan önce hiç bakmazdım, hava ne kadar güzel derdim. Şimdi hava bana çok güzel gelmiyor, keşke yağışlı bir hava olsaydı ne kadar güzel olurdu. Böyle şartlar değişiyor. Bir yıl insanlar iyi kazanıyor, diğer yıl kazanamıyor. Bu bir yerde de çiftçiyi heyecanlandıran, istemediği bir şey de olsa bu heyecanla bu işler yıllardır devam edip gidiyor. Bundan sonra eğer biz arzı talebe göre yaparsak ve sözleşmeli aile işletmeciliğini ortaya koyarsak, yani biz ne satın alacağız ve çiftçi kardeşlerimiz ürünü ortaya koyduğu zaman kim satın alacak, hepsini alacak mı, bunları ortaya koyduğumuzda emin olun Türkiye’nin geleceğinin çok parlak olduğunu görüyorum. Çünkü sizler çalışkan ve üretken insanlarsınız" ifadelerini kullandı.

Bakan Fakıbaba, daha sonra hal komisyoncularının sorunlarını dinledi.