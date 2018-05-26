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Bakan Fakıbaba: Mücadeleden kaçan namerttir

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

GIDA Tarım ve Hayvancık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da partisinin aday listesini kendisinin hazırladığını iddia edenlere tepki gösterdi.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da partisinin aday listesini kendisinin hazırladığını iddia edenlere tepki gösterdi. Fakıbaba, milletvekili listesinden haberi olmadığını belirterek, listeyi yapmış olsam söylerdim. Ben pazartesi günü öğrendim ama bahane ile Ahmet Fakıbaba'yı vurmakla elinize ne geçecek? Şanlıurfa'ya canım feda olsun. Vallahi bende karşınıza çıkmak istemiyordum ama mücadeleden kaçan namerttir" dedi. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Şanlıurfa'da AK Parti'den milletvekili adayı gösterilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinin milletvekili adayları Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Halil Özşavlı, Ahmet Akay, Mehmet Fatih Aksoy,Güler Kama İzol, İbrahim Toru, Sedat Ertürk, İsmail Tosun ve İbrahim Ayhan ile birlikte 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım törenine katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törende adaylar tek tek partililere tanıtıldı. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, mevcut adaylara başarılar diledi. Konuşmaların ardından aday tanıtımına geçildi. Çiftçilikle uğraşan 14'üncü sıra adayı İbrahim Ayhan (22) kürsüye gelen ilk aday oldu. Salona hitap etmek için hazırlanan metni okumaya çalışan aday fazla heyecanlanınca "Kusura bakmayın, çok heyecanlıyım ne yapacağımı bilemiyorum" diyerek kürsüden indi. FAKIBABA: MÜCADELEDEN KAÇAN NAMERTTİR AK Parti'den 1'inci sıra milletvekili adayı olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise 10 aylık bakanlığı döneminde çok başarılı işlere imza attığını söyledi. Kentte ve ilçelerde tepkiye neden olan AK Parti listesinin kendisinin yaptığı eleştirilerine değinen Fakıbaba şunları söyledi: "Listede vallahi benim de tanımadığım arkadaşlar var ama gurur duyuyorum. Listeyi ben yapmadım ama inkar edenler var, yanlış algılar var. 300 kişinin içerisinde belki bu 2 kişi bu algıyı çıkarıyor, çıkarsın zararı yok. Ben mertçe konuşan bir adamım. Listeyi yapmış olsam söylerdim. Hiçbir bakana listeyi yaptırma hakkını vermediler. Ben pazartesi günü öğrendim ama bahane ile Ahmet Fakıbaba'yı vurmakla elinize ne geçecek? Urfa'ya canım feda olsun. Onun için hiç kimsenin yanlış şeylerine gelmeden AK Parti'yi destekleyelim. Vallahi bende karşınıza çıkmak istemiyordum ama mücadeleden kaçan namerttir." Konuşmaların ardından milletvekilleri adayları toplu fotoğraf çektirdikten sonra kendi bölgelerinde seçim çalışmalarına başlamak üzere salondan ayrıldı.

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