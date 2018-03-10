Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geldiği Adıyaman’da, sorun oluşturan değil sorunları çözen bir bakan olarak Adıyaman’da bulunduğunu söyledi.

Bir takım incelemelerde bulunmak üzere hava yoluyla Adıyaman’a, gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ilk olarak Adıyaman Valiliğine gelerek burada valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Fakıbaba, burada Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’dan, Adıyaman’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sorun oluşturan değil sorunları çözen bir hükumetin bakanı olarak Adıyaman’da bulunduğunu vurgulayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bizler her zaman problem oluşturan değil problemleri çözen bir bakan olarak karşınızda bulunuyorum. Her yerde mutlaka problemler vardır. Problemleri çözmek için bizim cumhurbaşkanımız, başbakanımızın vermiş olduğu talimat bu sorunları çözmemiş için talimat vermiştir. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın Allah’ın izniyle ama çok şükür Adıyaman’da ciddi problemlerde yok. Adıyaman biraz önce de dediğim gibi bir barış şehri, huzur şehri. Adıyaman bir üretim şehri ben Adıyamanlılarla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Fakıbaba daha sonra kent merkezinde bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Bakan Fakıbaba esnafın ikram ettiği çayı da içmeyi ihmal etmedi.