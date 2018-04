Bakan Fakıbaba: “Ramazan ve Kurban Bayramı hazırlıkları yapıldı”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatları konusunda Ramazan ve Kurban Bayramı’na hazır olduklarını belirterek, “Ben hiçbir zaman bakan oldum 24 Haziran’da ayrılacağım demem, onun da hazırlığını yaptım. Et fiyatları konusunda Ramazan ve Kurban Bayramı hazırlıkları yapıldı” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, merkez Karaköprü ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında Ramazan ve Kurban Bayramı hazırlıklarının yapıldığını söyledi. eti fiyatlandırırken birinci derecede yerli üreticiyi baz aldıklarını belirten Bakan Fakıbaba, “Birinci derecede önemli olan yerli üretici arkadaşlarımın mağdur edilmemesidir. Et fiyatlarını temel alırken hep onlara bakıyorum. Bunların maliyeti nedir, ne kadar kar etmelidir, eğer üretici arkadaşlar zarar edecek olursa o zaman Türkiye zarar etmiş olur. Biz burada dar bir plan içerisinde olmadık ama dar gelirli arkadaşlarımız da bu eti yesin dedik ve dedirttik. Allah’a çok şükür bu konuda başarılı olduğumuza inanıyorum. Bundan 15 yıl önce bazı spekülatif amaçlı olarak efendim nasıl Ramazan ayı geliyor, et yeteri kadar gelmeyecek gibi hesap içerisinde olan arkadaşlarımızın piyasaya hayvan vermemesi nedeniyle ve Ramazan’ı beklemesi nedeniyle, fiyatlar 28,5 liraya kadar çıktı ama biz gerekli önlemleri alırız. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Bu kardeşiniz bütün arkadaşlarıyla oturmuş bunun hesabını kitabını yapmış. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlar Kurulu ve şu anda fiyat 26, 26 buçuk liraya düşmüştür. Biz Ramazan ve Kurban Bayramı’na da hazırız. Ben hiçbir zaman bakan oldum 24 Haziran’da ayrılacağım demem, onun da hazırlığını yaptım. Biz regüle edebileceğimiz kadar istediğimiz hayvanı getirebiliriz. Bizim için üreticiler, aradaki esnaf arkadaşlar, sanayiciler ve tüketiciler önemlidir” diye konuştu.

Toplantıya Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bakan Fakıbaba, gün içerisinde kent merkezinde temaslarını sürdürecek.