Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa’da (3)

'ERDOĞAN BANA MUHTAR OL DERSE OLURUM'

Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Birecik Ak Parti İlçe Başkanlığı'na seçilen Mehmet Özbakan'ı tebrik ederek 2019 seçimler için şimdiden çalışmak gerektiğini söyledi. İlçe Başkanlığında toplanan partililere bir konuşma yaparak, bir bakan olarak değil, bir büyükleri olarak her zaman vatandaşların ve partililerin emrinde olduğunu ifade eden Fakıbaba, şunları söyledi:

"Ak Parti demek, koltuk sevdalısı olan insanlar topluluğu değildir. Biz halkın hizmetkarıyız. 15 yılda çok güzel hizmetler yaptık, bundan sonra da bu hizmetlerimiz devam edecektir. 2019 yılındaki seçimler bizim için çok önemlidir. Bu seçimde kalbini vermeyen dava adamı olamaz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki; Tayyip Bey'in kaybetmesi demek, Türkiye'nin kaybetmesi demektir. Tayyip Bey bana sen muhtar olacaksın dese, söz veriyorum aday olurum. Bizim için önemli olan makamlar değil, davamız. Şanlıurfa ve bütün ilçeleriyle çalışıp Cumhurbaşkanımızı inşallah Başkan yaptıracağız. İnsanları seviyoruz kim hangi partiye oy verdi demeden herkese aynı hizmeti götüreceğiz."