Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da oy kullandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suruç'taki iddialara ilişkin, "Spekülatif olaylar çıkarıyorlar sanki Şanlıurfa'da bir şeyler varmış, Şanlıurfa’da bir şeyler oluyormuş gibi... Değişik düşüncede insanlar var ama kardeşçe hepimiz birbirimizi selamlayıp, gidip oylarımızı veriyoruz." dedi.

Fakıbaba, Merkez Karaköprü ilçesindeki Mehmet Güneş Anadolu Lisesinde, "1314 numaralı" sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim güvenliğiyle ilgili Şanlıurfa ve çevresinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını ifade eden Fakıbaba, "Şu ana kadar Allah’a şükür barış ve kardeşlik içerisinde, tam bir demokrasi şöleni içerisinde Şanlıurfa'mızda seçimler geçiyor. Böyle de devam edeceğine yürekten inanıyorum, hemşehrilerimize inanıyorum. Neticenin demokrasi adına ülkemize, Urfa'mıza hayırlara vesileme olmasını diliyorum, kazanan barış, kardeşlik ve demokrasi olacaktır diyorum." şeklinde konuştu.

Suruç ilçesinde bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddiaların sorulması üzerine Fakıbaba, şu değerlendirmelerde bulundu: