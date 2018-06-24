Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da oy kullandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suruç'taki iddialara ilişkin, "Spekülatif olaylar çıkarıyorlar sanki Şanlıurfa'da bir şeyler varmış, Şanlıurfa’da bir şeyler oluyormuş gibi... Değişik düşüncede insanlar var ama kardeşçe hepimiz birbirimizi selamlayıp, gidip oylarımızı veriyoruz." dedi.
Fakıbaba, Merkez Karaköprü ilçesindeki Mehmet Güneş Anadolu Lisesinde, "1314 numaralı" sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Seçim güvenliğiyle ilgili Şanlıurfa ve çevresinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını ifade eden Fakıbaba, "Şu ana kadar Allah’a şükür barış ve kardeşlik içerisinde, tam bir demokrasi şöleni içerisinde Şanlıurfa'mızda seçimler geçiyor. Böyle de devam edeceğine yürekten inanıyorum, hemşehrilerimize inanıyorum. Neticenin demokrasi adına ülkemize, Urfa'mıza hayırlara vesileme olmasını diliyorum, kazanan barış, kardeşlik ve demokrasi olacaktır diyorum." şeklinde konuştu.
Suruç ilçesinde bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddiaların sorulması üzerine Fakıbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ben devamlı takip ediyorum. Spekülatif olaylar çıkarıyorlar sanki Şanlıurfa'da bir şeyler varmış, Şanlıurfa’da bir şeyler oluyormuş gibi... Değişik düşüncede insanlar var ama kardeşçe hepimiz birbirimizi selamlayıp gidip oylarımızı veriyoruz. 'Şanlıurfa’da olaylar var, Suruç’ta olaylar var...' Böyle bir şey bana gelmiş değil. Takip ediyorum, arkadaşlarımız sükunet içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Kimse etkilenmesin diye oyumu kullandığım okulu bile dolaşmadım."
Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum