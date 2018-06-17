Bakan Fakıbaba, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Fakıbaba ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, merkez Karaköprü ilçesindeki Yasin Arıcı Taziye Evi'ne geldi.
Burada Ramazan Bayramı arifesinde şehit düşen Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın babası Medet Halat ve yakınlarıyla görüşen Fakıbaba, başsağlığı diledi.
Öte yandan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile şehit Halat'ın bir grup silah arkadaşı da aileye taziye ziyaretinde bulundu.
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