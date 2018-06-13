Bakan Fakıbaba şehit yakınlarıyla iftar yaptı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok." dedi.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlar ve şehit yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.

İftarın ardından düzenlenen Viranşehir doğalgaz hattı temel atma törenine de katılan Fakıbaba, devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Fakıbaba, söz verdikleri gibi projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok. Bunun ispatı Fakıbaba ve ekibine aittir. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz her şeyi başaracağız. Dün Şanlıurfa'da birçok projenin temelini attık." diye konuştu.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit ve çok sayıda davetli katıldı.



