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Bakan Fakıbaba: Tarımsal kuraklık endişesi yok (2)

POLİTİKA HABERLERİ | 16.01.2018 15:06 | Son Güncelleme 4 saat önce

SÜT YEMİ DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI, ABA GİYDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi'nde, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen küçükbaş hayvan süt yemi dağıtım törenine katıldı. Bakan Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada gece gündüz çalışarak bütün problemleri tek tek çözeceklerini kaydederek, "15 yıl önceki Türkiye ile şu andaki Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Yediğimiz her lokmada çiftçilerimizin nasırlı ellerinin desteği var, sizlere çok büyük minnettarlık duyuyoruz. Allah sizlerden bin kere razı olsun. AK Parti'nin bir bakanı olarak Allah'ın izniyle biz hep üreticimizin yanındayız. Çiftçimizin ve üreten insanımızın yanındayız. Bu anlamda hiç kuşkunuz olmasın. Hep acaba çiftçilerimize, üreticilerimize nasıl destek verebiliriz diye gece gündüz çalışıyoruz. Antep'in Türkiye'ye bir model olarak çıkacağına inanıyorum. İnşallah bu modeli tüm Türkiye'de en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Bakanlık olarak da hükümet olarak da emin olun hastanesinden, eğitiminden, ulaşımından, tarımından, işçisinden, sanayisine kadar her hafta bakanlar kurulunda saatlerce bizler devamlı Türkiye'yi konuşuyoruz. Hiç ayrım yapmadan 'Bütün vatandaşlarımızın refah seviyelerini nasıl artırabiliriz? Onlara nasıl yardımcı olabiliriz?' diye düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız uyumuyor. Bizim bütün amacımız, bu bölgenin bir bakanı olarak öncelikle GAP'ın bitmesi gerektiğini, artık susuzluğun bir kader olmadığını göstermemiz lazım. Bunu inşallah göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba, Büyükşehir Belediye Fatma Şahin'in hediye ettiği abayı giyip hayvanlara yem verdi. Bakan Fakıbaba, buradaki süt yemi dağıtım törenin ardından beraberindekilerle birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün hizmet binasının açılışını yaptı.

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