Bakan Fakıbaba: Tarımsal kuraklık endişesi yok (4)

'MAZOT DESTEĞİNİ ŞUBAT SONUNA KADAR ÖDEMİŞ OLACAĞIZ'

​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep'te, 9'uncu GAP Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık ile 14'üncü GAP Food Gıda fuarlarının açılışına katıldı. Açılış töreni öncesi konuşan Bakan Fakıbaba, et ithalatı yapılmaması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Et ithal etmenin önüne geçmek için ülkenin imkanları olduğunu belirten Fakıbaba, "Et ithal etmek, hakikaten her şeyde beni çok üzüyor. Et ithalat etmek, bizi gerçekten yaralıyor. İmkanlarımız yok mu? Var ve diyorum ki biz, artık et ithal eden bir ülke olmayacağız ve inanmak da çok önemli. İhraç eden bir ülke olacağız. Nasıl olacağız? İnşallah. Yani 20 sene önce, Antep böyle miydi? Bir bakalım; 15 sene önce, AK Parti hizmetlerinden önce, AK Parti öncesi Gaziantep'e bakın yollarına, bakın şehirciliğine bakın, sanayisine bakın, kültürüne bakın, turizmine bakın. Ne kadar değişti değil mi? Yani bu et ithalatının da böyle devam edeceğini lütfen düşünmeyin" dedi.

'HAYVANCILIK DESTEĞİNİ 45 KAT ARTIRDIK'