Bakan Fakıbaba: “Vatanımız için canımızı vermeye hazırız”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Vatanımız için canımızı vermeye hepimiz hazırız” dedi. Bakan Fakıbaba, Türkiye’de şu anda 45 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu, normalde bunun 90 milyon olması ve kişi başına bir küçükbaş hayvan düşmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba,bir otelde düzenlenen Çankırı Tarım Sektörünü Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Herkesin işini en iyi şekilde yapması gerektiğini kaydeden Fakıbaba, "Bu ülke için, şehitlerimizin ruhu için çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Allah bu ülkeden bizi ayırmasın. Vatanımız için canımızı vermeye hepimiz hazırız. Milli bir mücadele bu aynı zamanda” diye konuştu.

“500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık”

Et ithalatının herkesi rahatsız ettiğine dikkat çeken Fakıbaba, şunları söyledi:

“Geldiğimiz günden beri et ithalatı bizi rahatsız ediyor diye söylüyoruz. Niye bu et ithalatına girdik, bunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyoruz. Eğer kırsaldaki kardeşlerimiz geçim için kısmetlerini illerde arayacak olurlarsa o zaman hem tarım hem hayvancılık biter. 300 koyun projesi insanları heyecanlandırdı. Bizim amacımız hayvan sayısını nasıl artırırız? Şu anda 45 milyon küçükbaş hayvan sayımız var. Normalde bunun 90 milyon olması lazım. Kişi başına bir küçükbaş düşmeli. Göreve geldiğimizde bu sayıyı nasıl artırırız diye baktık. Biz destek verirken mutlaka merası, ahırı olacak, bu işi bilecek. Herkese hayvan desteği vermiyoruz. 500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık. Önemli olan temeli sağlam kurmak. Hayvan sayısını artırarak ithalatı bitireceğiz ve ihracat yapacağız. Biz buna inanıyoruz."