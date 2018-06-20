HABER

Bakan Fakıbaba, vince çıkıp flama astı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da bugün yapacağı miting öncesi partililerle birlikte vince çıkarak, alana flamaları yerleştirdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da miting yapacağı alanda vince çıkarak parti flamalarını astı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Şanlıurfa'da düzenleyeceği mitingin hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Bakan Fakıbaba da miting alanını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Fakıbaba, daha sonra AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile vincin sepetine binerek alandaki aydınlatma direğine Türk bayrakları ile AK Parti flamalarını astı.

Fakıbaba, Twitter hesabından da paylaştığı görüntülerin altına eklediği mesajında, "Yarınki büyük Şanlıurfa mitingimiz için İl Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımızla son bayraklarımızı da astık. Miting alanı hazır, Şanlıurfa Reis'i ile kucaklaşmaya hazır." ifadelerini kullandı.

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağızBaşbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız
Bakan Özlü: Yüzde 1-2'lik kesim hariç milletimizin kanaatleri oluştuBakan Özlü: Yüzde 1-2'lik kesim hariç milletimizin kanaatleri oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba miting Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektubu ilk kez okudu

Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektubu ilk kez okudu

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.