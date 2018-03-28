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Bakan Fakıbaba: "Yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği veriyoruz’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ’’Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği veriyoruz’’ dedi.Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ’’2006 yılından beri uyguladığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği veriyoruz.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ’’Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği veriyoruz’’ dedi.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ’’2006 yılından beri uyguladığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunması, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına yönelik uygulamaları hayata geçiriyoruz’’ dedi.
Program kapsamında 2006-2018 yılları arasında uygulanan 11 etapta 8 bin 462 tarıma dayalı ekonomik yatırım için 2,2 milyar TL, 261 bin 147 makine ekipman için 993 milyon TL ve 16 bin 989 bireysel sulama ekipmanı için 256 milyon TL olmak üzere toplam 3,4 milyar TL hibe desteği sağladıklarını belirten Fakıbaba, bu desteklerle hayata geçirilen yatırımlarla kırsal alanda 68 bin kişiye istihdam sağladıklarını açıkladı. Fakıbaba, programın 12. etabı ile ilgili çalışmaların başladığını ve bu etap ile ilgili tebliğin 13 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını kaydederek, ’’Tebliğ doğrultusunda yapılan başvuruları değerlendiren illerdeki il proje değerlendirme komisyonları, bin 88’i alt yapı ve bin 881’i ekonomik yatırım olmak üzere toplam 2 bin 969 projeyi uygun bularak Bakanlığımıza bildirdi’’ ifadelerini kullandı.
Merkez Değerlendirme Komisyonunun yaptığı değerlendirmeler sonucu 2 bin 723 projeyi programa aldıklarını dile getiren Bakan Fakıbaba, "Programa alınan bu projeler için 841 milyon TL hibe ödeyeceğiz. Yüzde 50 yatırımcı katkısını da dikkate aldığımızda 1,7 milyar TL’lik yatırım gerçekleşmiş olacaktır. Yatırımcılarımıza kolaylık sağlamak için 24 Mart Cumartesi günkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliği ile 1 Ekim 2018 olan iş bitirme süresini 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzattık. Kırsal kalkınma olmadan ülke kalkınması olmaz anlayışı doğrultusunda kırsal alandaki kalkınmamızı sağlamamız amacıyla üreticilerimize ve sektöre yönelik desteğimiz artarak devam edecek” dedi.

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