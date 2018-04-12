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Bakan Fakıbaba'dan AK Parti yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Eskiden politikacılar genelde seçim zamanı ilçeleri dolaşırdı ama biz gerçekten parti olarak hizmet partisiyiz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Eskiden politikacılar genelde seçim zamanı ilçeleri dolaşırdı ama biz gerçekten parti olarak hizmet partisiyiz." dedi.

Fakıbaba, Şanlıurfa temasları kapsamında Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ı evinde ziyaret etti.

Burada bir süre Ayhan ve beraberindekilerle sohbet eden Fakıbaba, çıkışta Suriyeli aşiret reisi Abul Ravvas'ın hediye ettiği bölgeye özgü yöresel kıyafet olan "Aba" giydi.

Fakıbaba, Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesinin temel atma töreninden sonra, Harran ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarların talep, önerilerini dile getirdiği toplantıya katıldı.

Temaslarına ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Birebir yerinde problemler nedir ona bakıyoruz ve not alıyoruz. Sohbet edip dertleşiyoruz. Tüm ilçelerde ciddi bir şekilde tek tek dolaşıyoruz. Eskiden politikacılar genelde seçim zamanı ilçeleri dolaşırdı ama biz gerçekten parti olarak hizmet partisiyiz. Bizi halkımızın sevmesinin en önemli nedeni bana göre iki. Birincisi liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ikincisi ise AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetler. Biz de o hizmetler yönünde elimizden geldiği kadar halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Şanlıurfa'da partisine olan ilgi ve sevginin her geçen gün arttığını anlatan Fakıbaba, büyük bir kararlılıkla hizmet üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Akçakale Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Harran Şanlıurfa

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