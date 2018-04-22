Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin, "Bence bu ittifak sadece CHP ve İYİ Parti arasında olmayacak, yarın başka şeylerin çıktığını da göreceğiz." dedi.
Fakıbaba, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında katıldığı bir taziye evi ziyareti sonrası gazetecilere, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasını değerlendirdi.
Söz konusu katılımın başarı sağlamayacağını belirten Fakıbaba, şunları söyledi:
"Türkiye'nin doğasından çıkan bir ittifak olmadığını değerlendiriyor ve inanıyorum. Neticenin başarılı olacağına inanmıyorum bir defa doku uyuşmazlığının olacağını görüyorum. Bence bu ittifak sadece CHP ve İYİ Parti arasında olmayacak, yarın başka şeylerin çıktığını da göreceğiz. Netice ne olursa olsun Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımız yeni sistemin, yeni Türkiye'nin başında biz onu lider olarak göreceğiz, Türk halkı böyle istiyor."
Fakıbaba, daha sonra ziyaret ettiği GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde Somali'den gelerek kentte tarımsal eğitim alan bir grup ziraat mühendisiyle sohbet etti.
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