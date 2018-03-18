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Bakan Fakıbaba'dan 'Çiftlik Bank' açıklaması (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 14:07 | Son Güncelleme

ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARI KONVOYUN ÖNÜNÜ KESTİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra Tokat Valiliği, Tokat, Turhal, Pazar Belediyeleri ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi birlikteliği ile Arzupınarı köyünde Bölgesel Hayvan Borsası ve Et Entegre Tesisi' nin açılışına gitmek üzere hareket etti.  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikası çalışanı bir grup işçi bu sırada Tokat- Turhal karayolu üzerinde Bakan Fakıbaba'nın konvoyunun önü kesti.

Bakan Fakıbaba'dan 'Çiftlik Bank' açıklaması (2)

ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARI KONVOYUN ÖNÜNÜ KESTİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra Tokat Valiliği, Tokat, Turhal, Pazar Belediyeleri ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi birlikteliği ile Arzupınarı köyünde Bölgesel Hayvan Borsası ve Et Entegre Tesisi' nin açılışına gitmek üzere hareket etti.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikası çalışanı bir grup işçi bu sırada Tokat- Turhal karayolu üzerinde Bakan Fakıbaba'nın konvoyunun önü kesti. Aracından inen Bakan Fakıbaba burada işçiler ile bir görüşme yaparken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Gazetecilerin görüntü alınması engellendi. Yaklaşık 20 dakika işçilerle görüşen Bakan Fakıbaba daha sonra tesis açılışına geçti.
Turhal Şeker İş Sendikası Başkanı Nurullah Alpat, Bakan Fakıbaba ile yaptıkları görüşme sonrası açıklamada bulundu. Alpat; "Sevgili Bakanımızın yolunu kestik mi? Kendimizi de feda mı ettik onu bilmiyoruz. Ama sağ olsun kendisi de bize duyarlı davrandı. Arabasından indi. Biz de sorunlarımızı anlattık. Bu mevzunun işçinin mevzusu olmadığını, bu mevzunun Tokat'ın sorunu olduğu anlattık. Bu memlekete yazık olacağını anlattık. Sağ olsun bizi dinledi. Gerekli merciler ile görüşeceğini söyledi" diye konuştu.

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Bakan Fakıbaba'dan 'Çiftlik Bank' açıklaması (2)Bakan Fakıbaba'dan 'Çiftlik Bank' açıklaması (2)Bakan Fakıbaba'dan 'Çiftlik Bank' açıklaması (2)Bakan Fakıbaba'dan 'Çiftlik Bank' açıklaması (2)

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