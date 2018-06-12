Bakan Fakıbaba'dan elektrik müjdesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerine ilişkin, "Allah'ın izniyle 2019'un sonuna kadar bütün köylerde ve şehir merkezlerindeki elektrik kabloları yer altına alınacak ve DEDAŞ sorunu bitmiş olacak. Bir buçuk yıl içinde biz bunu başaracağız." dedi.
Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile Şanlıurfa'daki seçim çalışmaları kapsamında, partisinin Eyyübiye İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleriyle görüştü.
Fakıbaba, buradaki temaslarının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerden köylere kadar her tarafa gittiklerini ve insanlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlediklerini belirtti.
Bölgede özellikle yaz mevsiminde yaşanan elektrik sorununu çözmek adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:
"Allah'ın izniyle 2019'un sonuna kadar bütün köylerde ve şehir merkezlerindeki elektrik kabloları yer altına alınacak ve DEDAŞ sorunu bitmiş olacak. Bir buçuk yıl içinde biz bunu başaracağız. Oturduk konuştuk, planları yaptık, artık Şanlıurfa bıktı, bu işi kesin köklü bir çözüme kavuşturacağız. Şanlıurfalılar bilir Ahmet Fakıbaba bir şey söylüyorsa evelallah yapar. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlar Kurulu, bu enerji olayına sahip çıkmıştır. İnşallah bir buçuk sene içinde Şanlıurfa'nın hem tarımsal sulamada hem de merkezde elektrik kesintilerini kaldıracağız. Ama bu bir kerede olacak şey değil yavaş yavaş bunu bitireceğiz."
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