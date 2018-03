Bakan Fakıbaba’dan ‘et ithalatı’ açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Et ithalatını durduracağız. 250 bin düve dağıtacağız, o doğuracak ve 7 yılda 1 buçuk milyon hayvan olacak. 300 bin anaç koyun projemiz var. 8 yılda onun vereceği sayı da 5 milyon. Et ithalatını bunlarla durduracağız” dedi.

Mersin’de Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin toplantısı ve sertifika dağıtımı yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz katıldı. Tören öncesinde Bakanlara Yörük poşusu hediye edildi. Stantlarda muz ve çilek ikramı yapılan Bakanlar daha sonra bina girişindeki güneş enerjisi sistemlerini inceledi.

Törenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’de son 17 yıldır her alanda çok büyük devrimler gerçekleştirildiğini belirtti.

"Et tüketimimiz arttığı için et ihraç ediyoruz"

Bakan Yılmaz, bazı şeylerin çok çabuk unutulduğunu ifade ederek, "Allah için her alanda devrim yaptık ama et ithal ettiğimiz için tarımda her şey kötüye gidiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye’de tarım ihracatı 4 milyar dolardan 16 milyar dolara çıktı. Üretmeden satabilir misin? Tarımda üretim olmasa bunlar olabilir mi? Köy nüfusu azaldı ama süt üretimi arttı. Et tüketimimiz arttığı için et ihraç ediyoruz. Biraz zenginleştik et tüketimimiz arttı, nüfusumuz arttı diye et ihraç ediyoruz. Ben Sivas’ın bir köyünde yetiştim. Bizim köyümüzde tek traktör yoktu bütün köylüler geldi tek traktör gelir sürer giderdi. Köyünde traktör olmayan var mı şuanda. Şimdi her köylüde var. Yaylalarda yaşayan köylülerimizin durumunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Güneş paneli ile elektriği Torosların başına taşıyoruz" diye konuştu.