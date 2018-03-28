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Bakan Fakıbaba’dan Mardinli çiftçilere müjde

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Mardin’de milletvekilleri, Dicle Elektrik Dağıtım yöneticileri, muhtarlar ve çiftçilerle yaptığı toplantının ardından müjdeyi verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Mardin’de milletvekilleri, Dicle Elektrik Dağıtım yöneticileri, muhtarlar ve çiftçilerle yaptığı toplantının ardından müjdeyi verdi. Fakıbaba, kente çiftçilerin enerji sorununu çözmek için geldiklerini belirterek, Mardin’e bir şeyler kazandırmanın mutluluğu ile Ankara’ya gideceğini ifade etti.
Mardin’in bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım tarafından sorunu çözmekle görevlendirilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir otelde Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıya, AK Parti Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Vali Mustafa Yaman da katıldı. Bakan Fakıbaba, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Kentte enerji konusunda karşılıklı olarak bir problem olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, “Mardinli hemşerimizin dürüstlüğünden, adaletinden çok emin olarak geldim. Problemi çözeceğimize inanarak geldim. Bu çözümde sayın valimizin, il başkanımızın, milletvekillerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, muhtarlarımızın ve Mardinlilerin çok büyük katkısı oldu. Haklı istekleri vardı. Enerji yok dediler ve hemen biz her iki tarafla konuştuk. Enerjiyi inşallah şimdi verdireceğiz. Onlar mutlu olacak, biz de Mardin’e bir şeyler kazandırmanın mutluluğu ile Ankara’ya gideceğiz” dedi.
Fakıbaba, toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlerle bir araya gelen Fakıbaba, saz çalıp, sohbet etti. Burada gençlere hitaben konuşan Bakan Fakıbaba, “Türkiye büyük bir ülke. Bu bayrağın altında gençlerin, Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın, Çerkez’in kardeşçe yaşaması kadar güzel bir şey olabilir mi? Bizi ayıran tek şey iyi insan kötü insan” diye konuştu.

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