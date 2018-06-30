Bakan Fakıbaba'dan teşekkür ziyareti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz Şanlıurfa halkına her zaman müteşekkiriz. Hem partimizi hem Cumhurbaşkanı'mızı, liderimizi yalnız bırakmadılar, ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.
Bakan Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Şanlıurfa'da, Haşimiye bölgesindeki tarihi Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.
Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki desteklerinden dolayı Şanlıurfalılara teşekkür etti.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ziyaret sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi bu seçimde de halkın umudu olarak başarı elde ettiğini belirten Fakıbaba, "Biz Şanlıurfa halkına her zaman müteşekkiriz. Hem partimizi hem Cumhurbaşkanı'mızı, liderimizi yalnız bırakmadılar, ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir kez daha Şanlıurfa halkının emrinde olmaktan mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek isterim." dedi.
Bölgede ziyaretlerini sürdüren Ahmet Eşref Fakıbaba'ya AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, İl Başkanı Bahattin Yıldız ve partililer eşlik etti.
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