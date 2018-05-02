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Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

Samsun'da 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturmalar kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görevli iki üst düzey ismin darbe girişimi gecesi yaptıkları yazışmalar da ele geçirildi. Yazışmayı yapanlardan birinin bakanlık müşavirlerinden biri olduğu iddia edildi.

Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!

Yazışmalarda Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i ele geçirmeyi planladıkları anlaşılan darbeciler, bakanın yerini tespit ettikten sonra yanındaki korumaların durumunu soruyor. Darbecilerden biri 'Üç tanesi bizden' cevabını veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülüp öldürülmediğini soran darbeci, diğer darbeciden 'Abiler öldürüleceğini söylediler' cevabını alıyor.

TELEFONDAN ÇIKTI

Samsun'da 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Y.A'nın telefonunun Emniyet tarafından yapılan dijital incelemesi neticesinde darbe gecesi yapılan Whatsapp görüşmelerinin kayıtlarına ve bazı yazışmalara ait fotoğraflara ulaşıldı. Fotoğraftaki kayıtlardan birinde o akşam ele geçirilmeye çalışılan Bakan Faruk Çelik’e yönelik eylem planları da var. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyasına giren kayıtların detayları darbecilerin o akşam ne kadar gözü dönmüş bir şekilde hareket ettiğini de gösteriyor.

'KORUMALARI BİZDEN'

15 Temmuz akşamı darbe girişiminin hemen başında, saat 21.03'te başlayan yazışma şöyle:

X: 'Ben yakındayım ama bakan burada değil!'

Y: 'Haberim var, yerini öğrendik.

X: 'Korumalar nasıl olacak?'

Y: 'Üç tanesi bizden...'

X: 'Abi emin misin, bak ses seda yok, boşa düşmeyelim'

Y: 'Bundan sonra bana 'bakanım' de :)

X: 'Tamam sayın bakanım, bu Faruk p..inden kurtulalım yeter. (Cumhurbaşkanı) Kesin öldü mü?

Y: 'Abiler öldürüleceğini söylediler...'

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Faruk Çelik Samsun

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çok basit bir senaryo
tiyatro diyen densizler buna da oyun derler...
Seçime az kaldı ısıtıp ısıtıp verin aynı haberleri. Bunların zamanında istismar edilmedik ne kaldı? Dinle başladılar, ölmüş siyasiler ile devam ettiler ardından 15 Temmuzdu,Afrindi derken hiç hız kesmeden istismara devam ediyorlar. Anlaşılan durum bir hayli zora girdi.Ne yapsalar %50+1 hesabı tutmuyor gibi görünüyor....
nerde yaşıyorsunuz siz halamı senarya diyorsunuz türkiye nerelerden döndü farkında degilsiniz yada inanmak istemiyorsunuz
Hala aynı hikaye.Senaryo ilavelerle genişliyor.Neyse 24 haziranda Muhalefet ittifakı senaryoya nokta koyacak.
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